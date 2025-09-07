Incidente sulla statale 106: un 21enne morto e un ferito grave

1 minuto per la lettura

Incidente mortale sulla strada statale 106 a Corigliano-Rossano: un 21enne perde la vita in uno scontro frontale. Un ferito grave.

CORIGLIANO-ROSSANO (COSENZA) – La Statale 106, tristemente nota come la “strada della morte”, ha mietuto un’altra vittima. Nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2025, un tragico scontro frontale in località “Foresta”, tra Corigliano-Rossano e Mirto Crosia, ha causato la morte di Giovanni Iacoi, un giovane di 21 anni residente a Mirto Crosia. L’incidente si è verificato intorno alle 2:00. Il ventunenne era al volante della sua Fiat Punto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato violentemente con una Mercedes Classe A. L’impatto, devastante, non ha lasciato scampo al giovane, deceduto sul colpo.

Il conducente dell’altra vettura, un uomo di origine straniera, è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale “Nicola Giannettasio” di Corigliano-Rossano. Le sue condizioni sono gravi e ha dovuto subire un delicato intervento chirurgico. Sulla strada statale 106 sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano-Rossano, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.