Castrovillari, ritrovati i due bambini scomparsi

Ritrovati in Romania i due bambini di 4 e 5 anni, scomparsi qualche giorno addietro. Sono i figli di una donna condannata in Romania per tratta di minori da avviare alla prostituzione.

CASTROVILLARI – Ritrovati in Romania, i fratellini scomparsi di cui da circa una settimana non si avevano notizie. I minori si trovano dalla nonna. Si tratta di due fratellini di quattro e cinque anni, scomparsi misteriosamente nel nulla. La madre, una donna romena di 28 anni, è stata arrestata lo scorso 10 settembre, ma da allora non proferisce parole su dove siano i due bambini.

RITROVATI DUE BAMBINI SCOMPARSI NEL NULLA



Alla ventottenne, originaria di Craiova, i carabinieri della compagnia di Castrovillari mercoledì scorso hanno notificato un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro su richiesta delle autorità romene, perché condannata nel Paese natio a sei anni e sei mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata alla tratta di minorenni da avviare alla prostituzione.

LA MADRE DEI DUE BAMBINI IN ARRESTO



L’arresto effettuato mercoledì scorso a Castrovillari, all’interno di un’abitazione ubicata nel centro della città del Pollino. Al momento della notifica dell’ordine di carcerazione, i carabinieri della locale compagnia, guidata dal capitano Michelangelo Iocolo, si sono resi conto che in casa c’era solo la donna: dei due figli, che vivevano con lei, non c’era nessuna traccia.

LA DONNA NON FORNISCE NESSUNA SPIEGAZIONE



Alla richiesta di spiegazioni di dove erano i due bambini la 28enne ha opposto un silenzio ostinato. Si è rifiutata categoricamente di rispondere e di fornire, quindi, qualsiasi indicazione su dove si trovavano i due fratellini. Un atteggiamento reticente, questo, che ha portato i militari a denunciarla presso l’Autorità giudiziaria per abbandono e sottrazione di minori. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Castrovillari.

LE IPOTESI AL VAGLIO DEGLI INQUIRENTI



Tra le tante ipotesi al vaglio degli inquirenti, non si esclude che la madre, consapevole dell’arresto imminente, possa aver affidato i bambini a conoscenti o parenti nel tentativo, forse, di evitare che fossero affidati ai servizi sociali. Tuttavia, al momento, questa resta solo una delle tante ipotesi ed è anche priva riscontri concreti. La giovane madre rumena è attualmente ristretta nella casa circondariale “Rosetta Sisca” della città del Pollino, in attesa delle procedure di estradizione.

BAMBINI RITROVATI

Le immediate indagini – coordinate dall’attenta e fondamentale direzione della Procura di Castrovillari – hanno consentito in tempi rapidissimi di accertare come i due minori stiano bene e si trovino ora in Romania con la nonna materna.