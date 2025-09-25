Cosenza, cocaina nascosta in lavatrice, un arresto

1 minuto per la lettura

Un arresto della Squadra Mobile di Cosenza che ha scoperto in casa di un uomo nascosta in lavatrice quasi mezzo chilo di cocaina e in altri ambienti oltre 6mila euro in contanti

COSENZA – Blitz antidroga della Squadra Mobile di Cosenza. Gli agenti hanno arrestato Sandro Maestro, già noto alle forze dell’ordine in quanto coinvolto nelle operazioni “Athena”, contro le cosche di ‘ndrangheta del Cosentino e della Sibaritide, e “Romeo & Giulietta”, che aveva sgominato un giro di spaccio tra Cosenza, Rende e Castrolibero.

Al momento dell’arresto, l’uomo si trovava già agli arresti domiciliari. La polizia, nel corso di un controllo eseguito ieri pomeriggio, ha rinvenuto, nascosti in un marsupio all’interno della lavatrice, 400 grammi di cocaina.

Ma il curioso escamotage non è sfuggito ai poliziotti, che nell’abitazione di Maestro hanno trovato anche la somma di 6000mila euro in contanti. La polizia giudiziaria ha immediatamente posto lo stupefacente e il denaro sotto sequestro. Provvedimento in seguito convalidato dal pubblico ministero della Procura di Cosenza, Maria Luigia D’Andrea, ai fini dello svolgimento delle analisi sulla sostanza. Maestro, in attesa della convalida dell’arresto da parte del giudice per le indagini preliminari, la cui udienza è prevista domani 26 settembre 2025, è indagato per detenzione illecita e spaccio di stupefacenti. È difeso dall’avvocato Antonio Quintieri del Foro di Cosenza.