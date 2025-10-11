Arrestato un 37enne per l’incendio a due auto di un carabiniere

1 minuto per la lettura

A Roseto Capo Spulico, arrestato un 37enne marocchino accusato per l’incendio a due auto di un carabiniere. Disposti i domiciliari.

COSENZA – Un uomo di 37 anni, di nazionalità marocchina, è stato arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di aver dato fuoco a due automobili private di proprietà di un carabiniere. I motivi che hanno scatenato il gesto sono attualmente in corso d’accertamento. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri della Stazione di Roseto Capo Spulico. Questo è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Castrovillari, su richiesta della Procura della Repubblica. I fatti contestati risalgono allo scorso mese di giugno. Le due vetture, appartenenti al militare dell’Arma e parcheggiate nei pressi della sua abitazione, subirono danni ingenti a causa dell’incendio doloso. L’operazione chiude il cerchio sulle indagini che hanno permesso di identificare il presunto responsabile. La Procura sta ora lavorando per chiarire la dinamica completa dell’accaduto e, soprattutto, per stabilire il movente che avrebbe spinto il 37enne a provocare l’incendio alle auto del carabiniere. Le indagini sono ancora in corso e per l’uomo vige la presunzione d’innocenza