Aggressione a Roseto Capo Spulico: giovane ferito a colpi di machete, è grave

23 Ottobre 2025

Aggressione a Roseto Capo Spulico, giovane aggredito a colpi di machete nel parcheggio; è grave in ospedale con amputazione e trauma cranico.

ROSETO CAPO SPULICO (COSENZA)- Notte (tra il 22 e il 23 ottobre 2025) di follia a Roseto Capo Spulico dove, nel parcheggio adiacente al Parco  Qualità della Vita si è verificata un’aggressione a colpi di machete. Ancora in corso le indagini delle forze dell’ordine che hanno transennato l’area dell’aggressione per consentire alla Scientifica di operare per stabilire modi, tempi e soggetti interessati all’aggressione. Il giovane ferito a colpi di machete, da quanto appreso dalle frammentarie notizie giunte, sarebbe ricoverato in gravi condizioni all’Annunziata di Cosenza. Sempre da notizie frammentarie, al ragazzo sarebbe stato amputato un dito presenterebbe diverse ferite e, soprattutto, i medici temono per l’ematoma al capo. La notizia è in corso di aggiornamento.

