Tragedia a Cosenza durante la Festa del Cioccolato: muore tra la folla il volontario del 118 Fausto Ricetto

Fausto Ricetto di Amantea, noto e stimato operatore sanitario del 118 è morto, colto da malore improvviso su Corso Mazzini a Cosenza durante la Festa del Cioccolato

La quiete di una domenica d’autunno sul corso principale di Cosenza è stata spezzata da un episodio doloroso. Ieri, domenica 26 ottobre, tra le bancarelle della Festa del Cioccolato, la festa si è improvvisamente trasformata in dramma: un uomo si è accasciato al suolo, colpito da un malore improvviso.

MORTO FASUTO RICETTO OPERATORE 118 DURANTE LA FESTA DEL CIOCCOLATO A COSENZA

A perdere la vita è stato Fausto Ricetto, 65 anni, operatore sanitario volontario del 118 di Amantea, volto noto e stimato per il suo impegno nel soccorso e nel volontariato.

IL MALORE E I SOCCORSI IMMEDIATI



Ricetto è stato soccorso tempestivamente da alcuni presenti e da operatori sanitari sul posto. Trasportato con urgenza all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, i medici hanno tentato a lungo di rianimarlo. Ogni sforzo, tuttavia, è risultato vano: il cuore dell’uomo non ha più ripreso a battere.

Il destino ha voluto che la sua ultima “corsa contro il tempo” non fosse per salvare un altro, ma sé stesso.

IL CORDOGLIO DELLA COMUNITÀ



La notizia della morte di Fausto Ricetto ha scosso profondamente la comunità di Amantea e l’intero litorale tirrenico cosentino. Colleghi, amici e cittadini ne ricordano la disponibilità e l’altruismo: “Sempre pronto a dare una mano, anche fuori servizio”, raccontano gli operatori del 118 che con lui avevano condiviso anni di turni e interventi d’urgenza.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto in chi lo conosceva. In molti lo ricordano come un uomo buono, generoso e instancabile, che ha fatto della solidarietà una missione di vita.