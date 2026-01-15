Praia a Mare, ex commerciante trovato morto in casa

2 minuti per la lettura

A Praia a Mare trovato morto in casa un’ex commerciante. Si ipotizza un malore, non dava notizie di sé da due giorni

PRAIA A MARE – Un nuovo caso intristisce la comunità dell’alto Tirreno cosentino. A pochi giorni da un analogo ritrovamento avvenuto a Scalea, trovato un uomo di settant’anni senza vita nella propria abitazione a Praia a Mare.

Si tratta di Angelo Forte, ex commerciante molto conosciuto e stimato in città, che viveva da solo da diversi anni in una palazzina di viale della Repubblica.

L’ALLARME LANCIATO DAI VICINI DI CASA

A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, insospettiti dall’assenza prolungata dell’uomo, che da giorni non veniva visto uscire di casa né rispondeva al citofono. Secondo quanto è emerso potrebbe essere morto tra sabato e domenica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Praia a Mare, che dopo aver tentato invano di contattarlo, hanno deciso di accedere all’appartamento con l’ausilio di una scala mobile messa a disposizione dal Comune, riuscendo a entrare dal balcone al secondo piano dello stabile.

IL COMMERCIANTE DI PRAIA A MARE SAREBBE MORTO PER CAUSE NATURALI

Una volta all’interno, i militari hanno rinvenuto il corpo dell’uomo riverso a terra, ormai privo di vita. Immediato anche l’arrivo dei sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Secondo una prima ricostruzione, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali, verosimilmente a seguito di un malore improvviso. Al momento non sono emersi elementi tali da far ipotizzare circostanze diverse o segni di violenza. Come previsto dalle procedure di rito, sono ora in corso gli accertamenti necessari.

La notizia ha suscitato profonda commozione a Praia a Mare, dove Angelo Forte era conosciuto per la sua attività commerciale e per il suo carattere riservato. Un altro episodio che riporta l’attenzione sul tema della solitudine, soprattutto tra le persone anziane.