Tragedia all’ospedale di Lagonegro: morta una giovane donna di Scalea

Donna di Scalea morta durante il parto all’ospedale di Lagonegro, denuncia dei familiari, aperta un’inchiesta

SCALEA – Una profonda tragedia ha colpito la comunità di Scalea nella mattinata di oggi. Una donna residente nella cittadina dell’alto Tirreno cosentino morta all’ospedale di Lagonegro, in Basilicata durante il parto della sua terza figlia. Il decesso, avvenuto in circostanze ancora da chiarire nel reparto di ostetricia del nosocomio lucano. Nella struttura si recano molte partorienti di questa parte della Calabria. Ha lasciato nel dolore i familiari, mentre la neonata, fortunatamente, è sopravvissuta e si trova sotto osservazione medica.

La giovane donna di scalea morta durante il parto a Lagonegro

Le dinamiche del decesso sono attualmente al vaglio degli investigarori. Da quanto si è appreso il marito di F.N. 36 anni avrebbe sporto denuncia ai carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, la donna, già madre di due bambini, si trovava nella struttura lucana per dare alla luce la sua terza figlia quando sono insorte complicazioni fatali. L’arrivo nelle prime ore della notte per un parto che tutto sommato pare non presentasse grandi problemi. Il decesso sarebbe giunto all’improvviso forse dovuto ad una grave emorragia. L’attività istruttoria dovrà ora stabilire se il decesso sia riconducibile a una complicanza clinica imprevedibile o se vi siano responsabilità da approfondire.

Indagini in corso dopo il decesso della donna di Scalea

La Procura della Repubblica di Lagonegro starebbe per aprire un fascicolo d’inchiesta a seguito dell’esposto presentato dai familiari ai carabinieri del centro lucano. Si procederà con l’acquisizione delle cartelle cliniche e quasi certamente verrà predisposto il sequestro della salma per un eventuale esame autoptico, se verrà ritenuto necessario. Elementi che premetteranno ai periti, in caso di ulteriori approfondimenti, di ricostruire ogni istante del travaglio e dell’intervento dei medici.

Il dolore delle comunità di Scalea

La notizia ha generato un’ondata di commozione immediata a Scalea. Il passaggio dal lieto evento al dramma ha scosso profondamente l’opinione pubblica. A Scalea tutte le manifestazioni di preparazione al carnevale programmate in questi giorni sono state annullate. La comunità della Riviera dei cedri è in lutto per una grave perdita.