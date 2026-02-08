Castrovillari, anziano muore travolto da uno smottamento

1 minuto per la lettura

In località Feliceto, zona di campagna di Castrovillari, muore un anziano 80enne travolto e sepolto da uno smottamento improvviso

CASTROVILLARI – Tragedia in località “Feliceto”, zona impervia e di campagna del comune di Castrovillari. Un uomo di ottant’anni ha perso la vita, travolto e sepolto da uno smottamento improvviso. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, il dramma si è consumato intorno alle 16:30. L’anziano si trovava lungo un sentiero quando, per cause ancora in corso di accertamento, lo strato superficiale del terreno ha ceduto. Il distacco di terra e fango lo avrebbe investito e sepolto completamente, non lasciandogli scampo.

L’allarme è scattato immediatamente, mettendo in moto la complessa macchina dei soccorsi in una zona non facile da raggiungere. Sul posto sono giunti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castrovillari, impegnati, al momento che scriviamo, ancora nelle difficili operazioni di recupero del corpo, i carabinieri della locale compagnia che hanno effettuato i rilievi del caso e i sanitari del 118.