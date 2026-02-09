Tragedia a Cassano: morta una donna, caduta dal balcone mentre ritirava il bucato

2 minuti per la lettura

Tragedia a Cassano nel quartiere Lauropoli: morta una donna 49enne, è caduta dal balcone mentre ritirava il bucato. Lascia un marito e due figlie

Cassano – Tragedia nel quartiere “Lauropoli” di Cassano. Una quarantanovenne, madre di due figlie, è caduta dal balcone della sua abitazione mentre ritirava un piumone/trapunta ed è morta. Una tragica fatalità che ha sconvolto ieri pomeriggio la tranquillità della comunità di Lauropoli. Una giovane madre di due figlie, Melissa Santagada, 49 anni, ha perso la vita dopo essere precipitata dal secondo piano della sua abitazione, sita via in G. Guaragna. Quello che è un banale gesto quotidiano per Melissa si è trasformato, in pochi istanti, in un dramma che ha lasciato i suoi familiari, gli amici, i conoscenti e l’intera comunità lauropolitana nel dolore e nell’incredulità.

Stante alle prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri della locale compagnia, guidati dal capitano Chiara Baione, la quarantanovenne era intenta a sbrigare alcune normali faccende domestiche sul balcone di casa. Pare che Melissa stesse ritirando dall’esterno un piumone/trapunta. Questo, forse, stava scivolando dalle sue mani e il tentativo di recuperarlo gli avrà fatto perdere l’equilibrio, trascinandola oltre la ringhiera, sull’asfalto. Una caduta che le è stata fatale. Sebbene l’ipotesi del tragico incidente domestico sia al momento la più accreditata, i carabinieri della stazione di Cassano, coordinati dal Capitano Chiara Baione, hanno effettuato tutti i rilievi del caso. L’allarme è scattato immediatamente.

Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118 di Cassano e Castrovillari che, viste le gravissime condizioni della quarantanovenne, avevano allertato l’elisoccorso che, però, non si è alzato perché il cuore di Melissa ha cessato di battere quasi subito, nonostante i lunghi tentativi di rianimazione. Le lesioni riportate nella caduta si sono rivelate fatali. Stante alle indiscrezioni, sembra che Melissa abbia impattato sull’asfalto con la testa. La quarantanovenne, lascia il marito e due figlie: una ancora studentessa a Lauropoli e l’altra, a quanto abbiamo appreso, laureatasi qualche mese fa a Bologna. La notizia della sua tragica dipartita si è diffusa rapidamente, gettando nello sconforto la comunità di Lauropoli. Melissa era sempre con il sorriso sulle labbra. Amici e conoscenti si stringono attorno alla famiglia, colpita da una perdita improvvisa e assurda. La salma di Melissa è stata trasportata presso l’obitorio del cimitero di Cassano.