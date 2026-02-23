Statale 106, incidente mortale a Corigliano-Rossano, perde la vita noto avvocato

1 minuto per la lettura

Ivan Nicoletti, professionista molto noto a Corigliano-Rossano, ha perso la vita in un tragico incidente lungo la statale 106

Nella tarda serata di ieri, domenica 22 febbraio, intorno alle 22.30, un incidente motociclistico è costato la vita all’avvocato Ivan Nicoletti, 49 anni, professionista stimato e molto conosciuto in città, nipote dell’avvocato Giuseppe Zumpano e fratello dell’avvocato penalista Francesco Nicoletti.

INCIDENTE MORTALE LUNGA LA STATALE 106

​

L’incidente si è verificato all’imbocco della rotatoria in località Seggio, lungo il tratto di Statale 106 che attraversa il territorio di Corigliano-Rossano.

​

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, la moto su cui viaggiava il legale si è schiantata con estrema violenza in prossimità della rotatoria.

​

L’impatto è stato devastante e, nonostante l’avvocato indossasse regolarmente il casco, non gli ha lasciato scampo.

​

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli agenti della Polizia Stradale e i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione.

​

Per il 49enne, però, ogni sforzo si è rivelato inutile.

LA DINAMICA E I RILIEVI

​

La Polizia Stradale ha avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità, verificando se all’origine dello schianto possano esserci velocità, condizioni dell’asfalto, scarsa visibilità o altri fattori.

​

Nella giornata di oggi verranno acquisite le immagini delle telecamere installate nel tratto interessato, con l’obiettivo di ricostruire l’esatta dinamica del mortale incidente



Questo ennesimo dramma riaccende, ancora una volta, il dibattito sulla sicurezza della Statale 106, da tempo ribattezzata “strada della morte” per l’alto numero di incidenti, spesso con esito fatale, che continuano a verificarsi lungo la costa jonica calabrese.

