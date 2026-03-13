Castrovillari droga in valigia e 10mila euro in contanti: arrestato 30enne

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Carabinieri hanno arrestano un trentenne a Castrovillari aveva nove chili di droga in valigia e diecimila euro; sanzionata la fidanzata.

CASTROVILLARI (COSENZA)– Un carico di stupefacenti pronto probabilmente a invadere il mercato locale e un malloppo di banconote sequestrate. È questo il bilancio di un’operazione lampo condotta dai Carabinieri della Compagnia di Castrovillari, che hanno sequestrato oltre 1 chilo di cocaina, quasi 8 chili di hashish e più di 10.000 euro in contanti.

L’operazione è scattata nella zona industriale della cittadina del Pollino. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato un uomo di 30 anni appena sceso da un autobus di linea. Alla vista delle divise, il giovane ha palesato un forte nervosismo, tentando di abbandonare una valigia che portava con sé. Il gesto sospetto ha spinto i Carabinieri a un controllo immediato: l’apertura del bagaglio ha rivelato l’ingente quantitativo di droga, suddiviso in panetti e involucri, destinato probabilmente allo spaccio all’ingrosso.

CASTROVILLARI DROGA VALIGIA, L’AUTO “CIVETTA” E IL DENARO DELLA FIDANZATA

Il monitoraggio dell’area ha permesso ai carabinieri di individuare, a breve distanza dal luogo del fermo, un’autovettura con a bordo la fidanzata del trentenne. La perquisizione sul veicolo e sulla donna ha portato alla luce di oltre 10mila euro in contanti. Somma questa ritenuta dagli inquirenti provento di attività illecite. Insieme al denaro, la donna nascondeva anche una singola dose di cocaina.

Per l’uomo sono scattate immediatamente le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio; dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Castrovillari. Posizione differente per la fidanzata. Per donna, infatti, non è scattato il provvedimento restrittivo, ma la sanzione amministrativa prevista per il possesso della singola dose di stupefacente rinvenuta nell’auto. La droga e l’intero ammontare di denaro sono stati posti sotto sequestro e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.