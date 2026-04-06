Tragedia al rientro dalla Pasquetta, incidente stradale a Celico, un morto

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COSENZA – Tragico rientro dalla pasquetta. Un giovane è deceduto a seguito di un incidente sulla 107 nei pressi di Celico. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato alla morte del giovane e neanche le sue generalità. Sulla strada tra Camigliatello e Spezzano si registrano lunghe code proprio a causa del traffico dovuto al rientro dal giorno di festa. Sul posto c’è il personale Anas e i carabinieri per i rilievi che sono ancora in corso in attesa anche dell’arrivo del pm di turno. L’incidente mortale è avvenuto al chilometro 51 della statale Silana Crotonese.

Una giornata spensierata che come spesso accade si è trasformata in una giornata di tristezza. Anche nel pomeriggio un altro brutto incidente si è verificato a Corigliano Rossano, sulla statale 106 in località Torricella il violento scontro tra due auto. Feriti gli occupanti delle auto, alcuni gravi tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto in ospedale. Anche in questo caso traffico in tilt.