Incendio a Corigliano: distrutto un furgone

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A Corigliano, un incendio distrugge un furgone in pieno centro. La Polizia analizza i video delle telecamere: si sospetta il dolo.

CORIGLIANO-ROSSANO (COSENZA) – Notte di paura e fiamme nel cuore dell’area urbana di Corigliano. Un autofurgone, parcheggiato lungo una delle vie principali del centro, è stato completamente avvolto e distrutto da un incendio di sospetta natura dolosa. L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti, svegliati dal bagliore del rogo e dall’odore acre del fumo.

INCENDIO AL FURGONE L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO A CORIGLIANO

L’allarme è scattato nelle ore notturne, quando alcuni passanti e abitanti della zona hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano. I pompieri hanno lavorato per circoscrivere le fiamme, evitando che il rogo potesse propagarsi ai veicoli vicini o alle strutture adiacenti, mettendo l’intera area in sicurezza. Nonostante la rapidità dell’intervento, del furgone non è rimasta che una carcassa di lamiere annerite. Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente gli accertamenti per determinare le cause del rogo. Al momento non viene esclusa alcuna pista, ma l’ipotesi del dolo è quella maggiormente accreditata dagli inquirenti. Resta da capire se l’atto sia un gesto isolato di vandalismo o se possa essere inquadrato in dinamiche più complesse legate alla criminalità locale. Un aiuto decisivo alle indagini, condotte dalla Polizia di Stato, potrebbe arrivare dalla posizione strategica in cui era parcheggiato il mezzo.