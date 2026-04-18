Cosenza, due vittime in un incidente sulla Statale 107

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Due vittime in un terribile incidente stradale sulla Statale 107 Silana Crotonese di Cosenza all’interno della galleria “Fiego” nel territorio del Comune di San Fili
COSENZA – Un drammatico incidente stradale si è verificato nella notte tra venerdì 17 aprile e sabato 18 aprile all’interno della galleria “Fiego”, sulla Statale 107 Silana Crotonese di Cosenza nei pressi del Comune di San Fili. Secondo le primissime e parziali ricostruzioni, per cause in corso di accertamento, si sarebbe verificato uno violentissimo scontro tra due auto. Sul posto sono giunte almeno diverse del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale.
Da quanto si è appreso ci sarebbero purtroppo due vittime, due persone originarie di Marano Marchesato. Un’altra persona invece, è rimasta ferita. La Statale 107 è stata totalmente bloccata in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della sede stradale a cause delle auto incidentate e dei detriti. Sul luogo del tragico incidente si è recato anche il magistrato di turno.
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