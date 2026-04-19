Incendio devasta lo stabilimento “Storie di Mare” a Marina di Sibari

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Un violento rogo ha distrutto il blocco centrale del lido “Storie di Mare” a Marina di Sibari, a Cassano all’Ionio. Vigili del Fuoco al lavoro per ore, Carabinieri indagano su cause e pista dolosa. Il sindaco Iacobini esprime solidarietà

Un violento incendio è divampato la notte scorsa, sabato 18 aprile 2026, intorno alle 23 nello stabilimento balneare “Storie di Mare” a Marina di Sibari, frazione del comune di Cassano all’Ionio, in provincia di Cosenza. Le fiamme hanno completamente avvolto il blocco centrale dedicato a bar, ristorante e servizi di hospitality, causando danni ingenti ancora da quantificare. Le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Castrovillari, supportate da un’autobotte di Corigliano-Rossano, sono intervenute tempestivamente, evitando la propagazione alle strutture vicine nonostante la complessità delle operazioni protrattesi fino alle 3:30.

ROGO DISTRUGGE IL LIDO STORIE DI MARE A MARINA DI SIBARI

I pompieri hanno domato il rogo dopo diverse ore di lavoro intenso, contenendo le fiamme che minacciavano l’intero complesso. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Cassano Jonio, guidati dal capitano Chiara Baione, che stanno accertando le cause senza escludere l’ipotesi dolosa. Le indagini si concentrano su testimonianze oculari e immagini delle telecamere di videosorveglianza.

IL LIDO STORIE DI MARE



“Storie di Mare” è un punto di riferimento per la costa jonica cosentina, inserito in passato nella top 10 dei lidi sostenibili della Calabria. L’episodio si verifica in un’area con precedenti incendi, riaccendendo l’attenzione sulla sicurezza in vista della stagione estiva. Non si registrano feriti, ma il danno economico è rilevante per titolari e lavoratori .

IACOBINI: «SAREMO A FIANCO DEGLI OPERATORI»



«L’incendio che ha colpito il Lido Storie di Mare rappresenta un episodio che scuote la nostra comunità. Esprimo vicinanza ai titolari e lavoratori, confidando nelle forze dell’ordine per chiarire le cause. Staremo al fianco degli operatori per lo sviluppo di Marina di Sibari e Cassano all’Ionio», ha dichiarato il sindaco Gianpaolo Iacobini. Le indagini proseguono per fare piena luce sull’accaduto.