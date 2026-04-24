Cosenza, aggredito Martino Rizzo, direttore del dipartimento prevenzione dell’Asp

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Il direttore del dipartimento prevenzione dell’Asp di Cosenza, Martino Rizzo, sarebbe stato aggredito in centro città da un dipendente dell’azienda sanitaria

COSENZA – Aggredito il direttore del dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, Martino Rizzo. L’episodio si è registrato in pieno centro a Cosenza, tra via Alimena e via Montesanto, quando il dirigente è stato raggiunto da un dipendente dell’Asp che, secondo quanto ricostruito in base alle prime sommarie informazioni, avrebbe iniziato a inveire contro di lui con insulti, per poi passare alle vie di fatto, colpendolo con spintoni e schiaffi. Soltanto l’intervento di un passante ha scongiurato il peggio, evitando che l’aggressione degenerasse.

Sul posto sono poi intervenute le forze dell’ordine per riportare la calma tra i presenti. Dal canto suo il dottor Rizzo non ha ancora formalizzato la denuncia, ma potrebbe farlo nelle prossime ore. Il caso è seguito dagli agenti della Questura di Cosenza, al lavoro per ricostruire la dinamica. A scatenare l’ira dell’uomo, ci sarebbe stata la segnalazione fatta dal Dipartimento con cui si chiedeva di disporre il trasferimento del dipendente in altra sede, causa incompatibilità con alcuni colleghi.