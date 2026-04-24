Cosenza, aggredito Martino Rizzo, direttore del dipartimento prevenzione dell’Asp

Martino Rizzo1 minuto per la lettura
Il direttore del dipartimento prevenzione dell’Asp di Cosenza, Martino Rizzo, sarebbe stato aggredito in centro città da un dipendente dell’azienda sanitaria
COSENZA – Aggredito il direttore del dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, Martino Rizzo. L’episodio si è registrato in pieno centro a Cosenza, tra via Alimena e via Montesanto, quando il dirigente è stato raggiunto da un dipendente dell’Asp che, secondo quanto ricostruito in base alle prime sommarie informazioni, avrebbe iniziato a inveire contro di lui con insulti, per poi passare alle vie di fatto, colpendolo con spintoni e schiaffi. Soltanto l’intervento di un passante ha scongiurato il peggio, evitando che l’aggressione degenerasse.
Sul posto sono poi intervenute le forze dell’ordine per riportare la calma tra i presenti. Dal canto suo il dottor Rizzo non ha ancora formalizzato la denuncia, ma potrebbe farlo nelle prossime ore. Il caso è seguito dagli agenti della Questura di Cosenza, al lavoro per ricostruire la dinamica. A scatenare l’ira dell’uomo, ci sarebbe stata la segnalazione fatta dal Dipartimento con cui si chiedeva di disporre il trasferimento del dipendente in altra sede, causa incompatibilità con alcuni colleghi.
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