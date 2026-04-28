Violenza allo stadio “Rizzo”: Daspo per un tifoso e un calciatore a Rossano

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Il questore di Cosenza ha emesso due provvedimenti di Daspo a due persone di Rossano:2 anni a un tifoso e 5 anni a un calciatore.

CORIGLIANO-ROSSANO (COSENZA)– Pugno duro del Questore di Cosenza contro la violenza negli stadi. Nella giornata di oggi, 28 aprile 2026, sono stati notificati due provvedimenti di Daspo nei confronti di un tifoso e un calciatore, ritenuti protagonisti di episodi di intemperanza avvenuti presso l’impianto sportivo “Stefano Rizzo” di Rossano. Il primo episodio risale al 22 marzo scorso, al termine dell’infuocato match di Eccellenza tra Rossanese e PraiaTortora. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, durante il deflusso delle squadre, un tifoso del Rossano avrebbe scagliato una pietra contro il pullman della compagine ospite.

L’impatto ha mandato in frantumi uno dei vetri posteriori del mezzo mentre questo si trovava ancora nel parcheggio dell’area spogliatoi. Per il responsabile è scattato un provvedimento di Daspo della durata di 2 anni.

AGGRES”SIONE NEGLI SPOGLIATOI DELLO STADIO “RIZZO” DI ROSSANO: DASPO PER UN CALCIATORE

Il Questore ha emesso un provvedimento anche per quanto accaduto il 28 marzo 2026, durante una sfida di Terza Categoria tra Rossano Scalo e Montegiordano. Un calciatore della squadra di casa, nonostante fosse già squalificato e quindi privo di alcuna autorizzazione per accedere al terreno di gioco, si sarebbe introdotto arbitrariamente nei locali interni dello stadio al termine del primo tempo.

Una volta dentro, l’atleta avrebbe aggredito fisicamente un giocatore della squadra avversaria. Il Questore ha quindi emesso un Daspo di 5 anni con obbligo di firma.