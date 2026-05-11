Follia a Zumpano, uomo forza posto di blocco e poi sperona due auto prima di fuggire a piedi

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FOLLIA a Zumpano dove, nel pomeriggio, la strada che costeggia il centro commerciale è diventata teatro di un inseguimento da film. Un uomo, al volante di un’auto, ha dapprima tagliato la strada a un altro automobilista per poi forzare un posto di blocco e darsi alla fuga. Nel tentativo di dileguarsi, il conducente avrebbe poi speronato altre vetture e, subito dopo, abbandonato l’utilitaria per intraprendere una fuga a piedi.

A quel punto, i carabinieri hanno innescato un inseguimento al fine di rintracciare e bloccare l’uomo, che, da quanto si apprende, sarebbe stato identificato. In corso approfondimenti, da parte dei militari dell’Arma, per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. L’episodio si è verificato sotto gli occhi e lo sconcerto degli altri utenti in transito sull’arteria stradale, che hanno assistito alla scena, increduli; inoltre, lungo la strada si sono registrate lunghe code e disagi alla viabilità.

