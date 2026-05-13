Cosenza, aggressione a un medico: la seconda in pochi giorni

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Un’accesa discussione culminata in una aggressione nei confronti di un medico all’Asp di Cosenza. E’ la seconda in pochi giorni

COSENZA – È accaduto di nuovo. Un altro medico aggredito, la mattina del 12 maggio, durante l’orario di servizio all’interno dell’Unità Operativa Complessa di Igiene e Sanità pubblica dell’Asp di Cosenza, in via Alimena, al culmine di un’accesa discussione. Per il giovane professionista vittima dell’episodio, che ha accusato un malore, si è reso necessario il ricorso alle cure mediche del vicino ospedale, mentre sul posto si sono recati i carabinieri per raccogliere le testimonianze dei presenti e avviare le indagini sul caso.

Da quanto si apprende, il presunto responsabile, che si sarebbe allontanato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, è la stessa persona che già a fine aprile si era resa protagonista dell’aggressione ai danni del direttore del dipartimento di Prevenzione, Martino Rizzo. Si tratta, quindi, del secondo episodio maturato nello stesso contesto: in quell’occasione, l’uomo — dipendente dell’Azienda sanitaria bruzia — aveva raggiunto il dottor Rizzo, insultandolo per poi colpirlo violentemente con schiaffi e spintoni.

UN TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITA’ IL MOTIVO DELLE VIOLENZE

Il motivo delle violenze sarebbe da ricondurre al trasferimento per incompatibilità disposto nei confronti del lavoratore da Cosenza ad altro ufficio della provincia: nonostante tale provvedimento, tuttavia, il dipendente continuerebbe a presentarsi nella sede di via Alimena, creando di volta in volta scompiglio. Un clima di tensione crescente, quello che si respira all’interno dell’ufficio, nonostante le ripetute segnalazioni e gli appelli rivolti ai vertici dell’Azienda sanitaria affinché intervengano per tutelare l’incolumità del personale. Ma ad oggi si è registrato un nulla di fatto: la direzione sanitaria fa spallucce e, a quanto pare, secondo quanto riferito da Rizzo, al momento alcun provvedimento sarebbe stato adottato in tal senso.

Per intanto, quel che è certo è che, dopo l’aggressione ai danni del direttore, la Procura di Cosenza, a seguito delle denunce presentate, ha aperto un fascicolo e avviato gli opportuni accertamenti, cercando di verificare eventuali responsabilità, anche in relazione all’ipotesi di omissione in atti di ufficio.

Sulla vicenda, è intervenuto anche il senatore di Fratelli d’Italia Ernesto Rapani, per il quale si tratta di «una situazione che merita attenzione immediata per evitare conseguenze ancora più gravi». Rapani, in un comunicato, ha invitato l’Asp di Cosenza ad «adottare ogni misura utile a tutela dei lavoratori e del personale sanitario, chiedendo verifiche interne sui fatti denunciati e la valutazione di eventuali provvedimenti disciplinari qualora dovessero emergere responsabilità».