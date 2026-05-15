Sparatoria a Cosenza, un ferito

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IN AGGORNAMENTO – Sparatoria a Cosenza, nei pressi dell’ospedale civile dell’Annunziata, ferita una persona

COSENZA – Sparatoria nel pomeriggio di oggi, 15 maggio 2026, a Cosenza, nei pressi dell’ospedale “Annunziata”. La vittima dell’agguato, un uomo già noto alle forze dell’ordine, si trova attualmente nella struttura ospedaliera per accertamenti ma, da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. I colpi d’arma da fuoco esplosi contro di lui lo avrebbero attinto alle gambe, non intaccando parti vitali. Sull’accaduto sono in corso le indagini della Squadra Mobile della Questura di Cosenza, che sta setacciando l’area per ricostruire la dinamica e individuare gli autori. Ignote, al momento, le ragioni del gesto.