Corigliano Rossano, incidente sulla 106 Jonica, un morto e due feriti

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Un morto e due feriti è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto a Corigliano Rossano, sulla 106 Jonica, in cui ha perso la vita un 50enne originario di Acri

Torna a tingersi di sangue la Strada Statale 106 Jonica, teatro nel pomeriggio di oggi (4 giugno 2026) di un ennesimo, drammatico incidente. Il terribile scontro, che ha visto coinvolti due mezzi, si è consumato intorno alle 15:30 nel tratto urbano che attraversa il comune di Corigliano-Rossano sulla 106 Jonica, all’altezza della località Fabrizio Grande. Il bilancio, pesante, parla di una vittima e di altre due persone rimaste ferite, oltre a un traffico completamente paralizzato per ore. A perdere la vita è stato Luca Coschignano, cinquantenne originario di Acri. L’uomo si trovava alla guida della sua Peugeot quando, per cause che sono tuttora al vaglio degli inquirenti, si è scontrato violentemente con un secondo mezzo.

L’impatto è stato devastante. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul luogo dell’incidente sono giunti tempestivamente i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure sul posto. Per il cinquantenne di Acri, apparso subito in condizioni disperate, era stato disposto l’immediato trasferimento d’urgenza in elisoccorso verso l’ospedale di Cosenza. Purtroppo, il cuore dell’uomo ha cessato di battere proprio durante il delicato trasporto in volo. Il bilancio medico del sinistro include altre due persone che viaggiavano a bordo dei mezzi coinvolti. Una terza persona ha riportato lesioni molto gravi e resta attualmente sotto stretta osservazione medica in ospedale, in prognosi riservata. Meno preoccupanti, invece, le condizioni del secondo ferito, che avrebbe riportato traumi di minore entità.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, ai quali sono stati affidati i rilievi di rito. Sotto il loro coordinamento si cercherà di ricostruire l’esatta dinamica del violento scontro e di accertare le relative responsabilità. Tra le ipotesi iniziali, non si esclude che alla base della perdita di deceduto. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere e provvedere alla complessa messa in sicurezza dei veicoli e dell’intera area interessata, scongiurando ulteriori rischi per la pubblica incolumità. Pesantissimi i disagi alla circolazione stradale sulla fascia jonica. Per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei mezzi incidentati, il traffico veicolare ha subìto forti rallentamenti, costringendo le squadre Anas a deviare i flussi di marcia all’interno della viabilità locale in contrada Fabrizio Piccolo. La situazione è tornata lentamente alla normalità solo in serata.