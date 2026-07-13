Ruba i gioielli della statua della Madonna di Lungro, arrestato

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COSENZA – Un giovane di vent’anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza, nel Cosentino, per il furto aggravato di una collana in oro e pietre preziose appartenente alla statua della Madonna del Carmelo nella Cattedrale “San Nicola di Mira” dell’Eparchia di Lungro.

La statua era stata portata in processione, appena poco prima del fatto, lungo le vie della cittadina arbereshe.

I carabinieri, intervenuti subito sul posto, hanno avviato immediatamente le indagini e analizzato le immagini dell’impianto di videosorveglianza della Cattedrale. In breve tempo gli stessi carabinieri sono riusciti a identificare il presunto colpevole.

I militari hanno rintracciato e arrestato il giovane a San Lorenzo del Vallo, recuperando la refurtiva precedentemente venduta a un’altra persona del posto. Quest’ultima è stata denunciata per ricettazione.

La collana della Madonna è stata subito restituita all’Eparca di Lungro. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Castrovillari.