Tragico incidente stradale in Sila, un morto e un ferito

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Un tragico incidente si è verificato in Sila in località Fago del Soldato, un morto e un ferito

SAN GIOVANNI IN FIORE (COSENZA) – Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio del 16 luglio in Sila in località Fago del Soldato. Per cause ancora da accertare da parte delle autorità competenti, una Fiat Panda ha improvvisamente perso aderenza sulla SS 107 subito dopo l’uscita dalla galleria situata nei pressi dello svincolo per Montescuro, terminando la sua corsa dopo un violento impatto al chilometro 59+750.

Sul luogo del sinistro sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, le forze dell’ordine e il personale stradale. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’automobilista 43enne, deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. C’è un altro ferito, di anni 33, trasportato d’urgenza all’ospedale a San Giovanni in Fiore.

Sul posto oltre ai sanitari, anche i carabinieri e personale dell’Anas. I rilievi sono in corso per ricostruire la dinamica esatta e individuare le ragioni che hanno causato la perdita di controllo del mezzo. La viabilità nel tratto stradale interessato ha subito temporanei rallentamenti per permettere la messa in sicurezza della carreggiata e la rimozione del veicolo.