Incendio nell’area del centro storico di Rende, apprensione nella popolazione

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Un vasto incendio si è propagato nel centro storico di Rende, le fiamme sono partite dall’area collinare di Nogiano

RENDE (COSENZA) – Un vasto incendio scoppiato nel primo pomeriggio del 17 luglio nell’area collinare di Nogiano, nel Comune di Rende, interessando una vasta porzione di vegetazione. Il rogo si è propagato fino a insidiare il centro abitato, ed è favorito dal caldo intenso e dalla presenza di vento. Le fiamme si sono estese rendendo visibili le colonne di fumo anche a diversi chilometri di distanza. Sono re di grande apprensione per gli abitanti del centro storico, in particolare di via Domenico Vanni.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate senza sosta nelle operazioni di contenimento e spegnimento delle fiamme e per evitare che le fiamme raggiungano le abitazioni. Molte persone si sono riversate in strada per monitorare l’emergenza.

A supporto delle attività è presente anche la Polizia Locale, che sta regolando la circolazione nelle strade interessate e monitorando la situazione per garantire la sicurezza della popolazione.