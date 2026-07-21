Grave incendio a Cassano allo Jonio, famiglie evacuate

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CASSANO ALLO IONIO (COSENZA) – Grave incendio a Cassano in contrada “San Nicola”. In corso l’evacuazione di alcune famiglie. A darne notizie è il sindaco della città, Gianpaolo Iacobini, con un video postato sui social.

“Cari cassanesi, è un momento difficile per la nostra città. Il fuoco, che nel primo pomeriggio di oggi le mani dei soliti balordi hanno innescato a Contrada San Nicola, le porte di Lauropoli, sta pian piano scendendo verso il centro abitato adesso di Cassano, in direzione del Santuario della Madonna della Catena”.

“Sul posto – ha comunicato ancora il primo cittadino cassanese – operano da terra diverse squadre di volontari e Vigili del Fuoco, ma l’impresa è ardua, anche per l’impossibilità di poter contare su mezzi aerei. A voi tutti chiedo, come sempre in questi momenti difficili, la massima collaborazione. Rimanete lontani dai luoghi degli incendi, evitate di percorrere la Lauropoli – Civita, di venire qui alla stazione a Cassano. Facilitate le operazioni anche in questo modo molto semplice”.

“Vi aggiornerò – ha continuato Gianpaolo Iacobini – non appena avrò altre notizie, anche perché la situazione è davvero precaria. In questo momento diverse abitazioni stanno per essere sgomberate e quindi davvero c’è bisogno del vostro aiuto, di tutti noi, una volta ancora come Cassano sa fare quando si trova di fronte alle grandi tragedie come questo incendio che ci sta colpendo in questo momento.”