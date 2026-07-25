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Cosenza, uomo investito da un treno a Longobardi

| 25 Luglio 2026 18:00 | 0 commenti

Cosenza, uomo investito da un treno a Longobardi

incidente ferroviario, longobardi
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COSENZA – Tragedia in provincia di Cosenza sulla linea ferroviaria Paola-Rosarno, in Calabria. Un uomo di 46 anni è deceduto, questa mattina, dopo essere stato investito da un treno in transito all’altezza di Longobardi.

Sul posto la Polfer, la Polizia scientifica e il medico legale per gli accertamenti del caso.

La circolazione è tornata regolare dopo essere stata sospesa per alcune ore, causando rallentamenti e disagi alla circolazione ferroviaria.

UOMO INVESTITO DA UN TRENO, IL CORDOGLIO DEL SINDACO DI LONGOBARDI

Il sindaco di Longobardi, Giancinto Mannarino, ha espresso sulla pagina Facebook del Comune “profondo cordoglio a seguito della drammatica tragedia ferroviaria avvenuta nel nostro territorio”.

“In attesa che le autorità competenti completino gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto al treno – ha scritto il primo cittadino di Longobardi – l’intera cittadinanza si stringe in un doloroso silenzio e in segno di profondo rispetto di fronte a questo tragico evento”.

In segno di lutto sono stati annullati tutti gli eventi previsti per la serata di oggi.

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