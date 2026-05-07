Montalto, il Comune fuori dal piano di riequilibrio finanziario

2 minuti per la lettura

Formalizzata l’uscita del Comune di Montalto Uffugo dal piano di riequilibrio finanziario, la soddisfazione di Biagio Faragalli

MONTALTO UFFUGO (COSENZA) – Una «notizia splendida per la città» che segna l’inizio di una nuova fase amministrativa. Con queste parole, affidate a un video messaggio carico di soddisfazione, il sindaco di Montalto Uffugo, Biagio Faragalli, ha annunciato l’uscita ufficiale dell’Ente dal piano di riequilibrio finanziario.

L’uscita dal piano di riequilibrio rappresenta un traguardo storico per il comune calabrese, che per anni ha dovuto operare sotto stretti vincoli di bilancio e il costante monitoraggio degli organi di controllo. Mostrando i documenti ufficiali, Faragalli ha sottolineato come questo risultato sia frutto di un lavoro di squadra e di una gestione oculata delle risorse.

LE PAROLE DI BIAGIO FARAGALLI

«Da tempo attendevamo questo dispositivo – ha dichiarato il primo cittadino – perché oggi ci consente finalmente di adottare misure importanti, non solo per il centro storico, ma per l’intera comunità». Il ripristino della piena autonomia finanziaria permetterà all’amministrazione di sbloccare investimenti e pianificare interventi che erano rimasti in attesa. Tra le priorità indicate dal sindaco, figurano il rilancio del borgo antico e una serie di servizi capillari su tutto il territorio comunale.

L’obiettivo dichiarato è quello di tradurre la solidità dei conti in benefici tangibili per la qualità della vita dei cittadini. Il sindaco Faragalli non ha mancato di ringraziare chi ha reso possibile questo obiettivo: «È un traguardo raggiunto con grande determinazione. Ringrazio l’assessore al bilancio, gli uffici comunali e tutta la maggioranza che mi onoro di rappresentare. È grazie al loro impegno se oggi possiamo guardare al futuro con rinnovato ottimismo».

Il video si conclude con un appello all’unità e alla partecipazione: «Andiamo avanti per costruire insieme una Montalto sempre più bella». Con i conti finalmente in ordine, la sfida dell’amministrazione Faragalli entra ora nel vivo, con la promessa di trasformare la città in un modello di efficienza e sviluppo per l’intera provincia.