L’Inps di Castrovillari diventa “agenzia complessa”: Gallo: «Traguardo strategico»

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“Un traguardo strategico per il territorio”: così l’assessore Gallo definisce l’elevazione dell’Inps di Castrovillari ad agenzia complessa

CATANZARO – Un potenziamento strategico per i servizi previdenziali del territorio e un traguardo raggiunto grazie alla sinergia tra i diversi livelli istituzionali. L’agenzia Inps di Castrovillari diventa ufficialmente “struttura complessa”, un salto di qualità dunque, che si tradurrà in un incremento di personale, risorse e servizi per cittadini e imprese del comprensorio. A esprimere grande soddisfazione è l’assessore regionale all’Agricoltura e alle Aree interne, Gianluca Gallo, che sottolinea il ruolo decisivo della collaborazione tra il governo centrale di centrodestra, l’esecutivo regionale e inoltre i vertici dell’istituto di previdenza.

“L’elevazione dell’agenzia Inps di Castrovillari a agenzia complessa costituisce un risultato di particolare rilevanza per il territorio” afferma Gallo. “Tale riconoscimento comporta un rafforzamento significativo della struttura, con un ampliamento dei servizi erogati, un incremento delle risorse umane e una maggiore dotazione organizzativa, a beneficio dell’utenza e del sistema produttivo locale. Il conseguimento di questo obiettivo è il frutto di una proficua collaborazione tra i diversi livelli di governo. In particolare, si evidenzia il ruolo del governo centrale di centrodestra, che ha sostenuto con attenzione il percorso, nonché l’impegno del governo regionale della Calabria, che ha accompagnato e valorizzato l’istanza proveniente dal territorio”.

“Un contributo determinante è stato altresì assicurato dal Consiglio di amministrazione dell’Inps, presieduto da Gabriele Fava, e dal direttore regionale, Giuseppe Greco, la cui azione ha consentito di portare a compimento l’iter amministrativo con efficacia e tempestività. Il provvedimento assume particolare rilievo per Castrovillari, realtà centrale del comprensorio, che potrà beneficiare di una presenza amministrativa più strutturata e vicina alle esigenze della comunità locale. Essa consentirà di migliorare la qualità e la capillarità dei servizi offerti ai cittadini, confermando l’efficacia della sinergia tra istituzioni nel perseguimento dell’interesse pubblico” conclude Gallo.