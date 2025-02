Ultimo atto del commissariamento della Sanità, l’Asp di Cosenza approva i bilanci

3 minuti per la lettura

Approvati i bilanci dell’Asp di Cosenza dal 2018 al 2022 e banche di factoring “fuori”. Il dg Graziano: «Ora paghiamo in tempo tutto»

COSENZA – Si potrebbe partire da quel «giornalai» detto a mezza voce dal direttore amministrativo dell’Asp di Cosenza, Remigio Magnelli, e rivolto alla platea di giornalisti presenti durante la conferenza stampa.

Riunione inizialmente convocata per fare il punto delle cose fatte, dei bilanci precedenti approvati e controfirmati dal commissario ad acta Roberto Occhiuto, l’ultimo scoglio prima di procedere alla richiesta di uscita dal commissariamento. Ma più di una volta la conferenza è stata interrotta dai giudizi del direttore generale Antonio Graziano, rivolti ad una stampa che a volte «mistifica». La promessa è chiara: «da oggi ogni volta ci sarà una querela a tutela dell’Azienda”. Una tirata d’orecchie collettiva, nel mucchio, che nasce anche e soprattutto dall’evidente nervosismo generato dal caso transazioni con banca Bff. Con tanto di direttore generale che sventola il suo casellario minacciando ulteriori querele in un futuro prossimo venturo.

LA PROMESSA DOPO L’APPROVAZIONE DEI BILANCI DELL’ASP DI COSENZA

Transazioni che, a margine della conferenza, l’Asp si è ripromessa di non fare più. «Ora paghiamo subito – dicono – quando ci troviamo davanti a richieste di cessione di credito le respingiamo al mittente e paghiamo direttamente il creditore». Il timore è che, dopo la transazione milionaria, le società di factoring siano ripartite a tutto spiano a caccia di crediti. «Non ne hanno più interesse – si ripete – se l’Azienda paga in tempo non si può arrivare in tribunale a gonfiare fatture». E Graziano rimarca un aspetto: la strategia di non opposizione in tribunale con Bff è parte di un disegno: «Rischiavamo di trovarci con 150 milioni da pagare solo di interessi. Avrei dovuto chiudere i battenti dell’Asp».

Azienda che oggi «è diventata normale grazie ad un lavoro certosino di ricostruzione dei conti». I bilanci sono quelli dal 2018 al 2021, quelli che i precedenti commissari, dopo l’onda anomala di “Sistema Cosenza” non hanno mai voluto approvare di nuovo. Dentro quei bilanci erano accumulati almeno trenta milioni di «falsi crediti – dice Graziano – che non si potevano più incassare». Tra le partite dubbie c’erano anche dieci milioni mai certificati tra l’istituto tesoriere e l’azienda. Un «difetto di comunicazione».

IL LAVORO COMPIUTO PER CHIUDERE I DOCUMENTI CONTABILI

«Siamo arrivati ad approvare, dopo un lavoro certosino che hanno fatto gli uffici finanziari, iniziato nel maggio 2022 e chiuso nel 2023 con l’approvazione del consuntivo del 2022. Molti debiti e crediti inesistenti erano stati riportati nei bilanci pregressi. Ci siamo trovati fra i debiti 43 milioni verso il personale. Grazie al lavoro che ha fatto l’ufficio e si è potuto constatare che questi debiti non c’erano più perché erano stati già pagati. E poi a questo vanno aggiunti i sospesi di cassa, ovvero quelle fatture già pagate ma non trascritte nei libri contabili, che ammontavano a 52 milioni di euro come debiti fittizi e 10 milioni di euro come crediti».

«Il 2020 si chiude con un negativo di 61 milioni di euro, il bilancio di previsione, 2021 con -59 milioni di euro e 2022 con -24 milioni di euro. Su quest’ultimo, siamo riusciti ad intervenire e su alcune poste abbiamo chiuso in equilibrio. Si diceva che l’Asp di Cosenza non avesse bilanci reali, oggi ci sono, sono anche certificati e si parla di fine del commissariamento della sanità».