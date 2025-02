Chirurgia vertebrale: Vommaro arriva all'Annunziata e all'Unical

3 minuti per la lettura

Il professore Francesco Vommaro, chirurgo vertebrale, arriva all’ospedale Annunziata di Cosenza e all’Unical dal Rizzoli di Bologna. Effettuerà interventi complessi sulla colonna.

COSENZA – L’ospedale dell’Annunziata di Cosenza si prepara ad accogliere un nuovo talento della chirurgia vertebrale: Francesco Vommaro, 44 anni, calabrese, selezionato tramite concorso per ricercatore all’Università della Calabria. Vommaro, proveniente dal prestigioso Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, porterà a Cosenza interventi di elevata complessità sulla colonna, mai eseguiti prima in regione, anche in ambito pediatrico.

UN “CERVELLO DI RITORNO” PER LA SANITÀ CALABRESE

Originario di San Lucido, provincia di Cosenza, Vommaro è un pioniere nella chirurgia correttiva delle scoliosi, con particolare attenzione a tecniche mininvasive e trattamenti innovativi. Nonostante la giovane età, è già un’eccellenza nel settore, con esperienze all’Ospedale Meyer di Firenze e all’Istituto Rizzoli. L’arrivo di Vommaro, insieme a quello del professor Francesco Iacono, rientra nel progetto dell’Università della Calabria di creare una scuola di ortopedia di alta qualità e un nuovo reparto universitario di chirurgia ortopedica, per offrire prestazioni mediche di elevata complessità in Calabria, riducendo la migrazione sanitaria.

Vommaro dirigerà il “Centro scoliosi” all’interno della nuova UOC di Chirurgia ortopedica, dove saranno effettuati interventi per la correzione di scoliosi, cifosi, instabilità vertebrali e per la cura di patologie tumorali, degenerative o infettive della colonna. Il centro si avvarrà di tecnologie all’avanguardia, come il braccio robotico e l’apparato di imaging intraoperatorio 2D/3D.

Ricopre attualmente il ruolo di responsabile della Struttura Semplice “Deformità Vertebrali” presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli e da alcuni anni è consulente dell’Ospedale Meyer di Firenze, svolgendo interventi chirurgici per bambini affetti da gravi malformazioni vertebrali.

UN SEGNALE DI FIDUCIA PER LA SANITÀ

Per il rettore Nicola Leone «la scelta di Vommaro di tornare nella sua terra, all’Unical, pur lavorando in un ospedale ortopedico tra i dieci migliori al mondo, conferma che il nostro ateneo è sempre più credibile, capace di attrarre eccellenze anche nel campo della medicina. Con due specialisti del calibro di Iacono e Vommaro puntiamo a creare una scuola di ortopedia di alta qualità per i nostri studenti e un nuovo reparto universitario di chirurgia ortopedica che offra in Calabria prestazioni mediche di elevata complessità, riducendo la migrazione sanitaria».

La presa di servizio, sia in ateneo che all’ospedale dell’Annunziata, avverrà dopo l’approvazione dell’atto aziendale per la creazione della nuova Uoc di Chirurgia ortopedica, all’interno della quale Vommaro dirigerà il “Centro scoliosi” attivando anche una collaborazione bidirezionale con l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.

Si tratta di un ulteriore tassello nell’ampio progetto portato avanti dall’Università della Calabria, in piena sinergia con l’Azienda ospedaliera di Cosenza e la Regione Calabria, finalizzato alla formazione di giovani medici altamente specializzati e al contrasto del fenomeno della migrazione sanitaria.

VOMMARO ALL’ANNUNZIATA PER UN CENTRO DI RIFERIMENTO PER LA CHIRURGIA DELLA COLONNA

Vommaro, infatti, che nella pratica chirurgica potrà avvalersi anche del braccio robotico e dell’apparato di imaging intraoperatorio 2D/3D acquisiti dall’Unical e messi a disposizione dell’Annunziata, dirigerà un’unità operativa dove saranno effettuati interventi chirurgici per la correzione di scoliosi, cifosi, instabilità vertebrali e per la cura di patologie tumorali, degenerative o infettive della colonna. Molti di questi interventi non erano eseguibili in Calabria e tanti pazienti, pertanto, troveranno in regione l’alta specializzazione medica che fino ad oggi erano costretti a cercare al Nord.

Non solo, l’arrivo di Francesco Vommaro – che si aggiunge a quello recente di Iacono – potrà contrastare il clima di sfiducia che spinge tanti cittadini ad affrontare “viaggi della speranza” anche per prestazioni mediche di routine già disponibili sul territorio. «È necessario un cambio di marcia – dichiara Vommaro – dobbiamo invertire la tendenza e creare un clima di fiducia. L’entusiasmo del rettore Nicola Leone e il suo progetto per la Sanità mi hanno trasmesso un forte entusiasmo e l’idea che all’Unical e all’Annunziata si possa cerare un centro di riferimento regionale per la chirurgia della colonna limitando la migrazione fuori regione per gli interventi sulle vertebre. Un polo chirurgico dove si potrà fare ricerca, formazione – con l’introduzione della scuola di specializzazione – innovazione e affinare tecniche chirurgiche sempre più sofisticate».