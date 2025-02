Sanità, cominciamo a costruire una piattaforma: incontro al Quotidiano

3 minuti per la lettura

Nell’ambito della campagna “Sanità, Calabria alza la testa“ un dibattito nella sede del Quotidiano di via Rossini a Castrolibero per cominciare a costruire una piattaforma comune

È passato un mese e mezzo. All’ospedale Jazzolino di Vibo stanno aspettando il bando per assumere il personale mancante e, intanto, al Pronto soccorso, usano le lettighe delle ambulanze perché mancano i letti. A San Giovanni in Fiore si continua a chiedere un’altra ambulanza e ambulatori con orari e frequenze decenti perché non si ripeta il caso di Serafino. A Polistena mancano sempre gli anestesisti. Non sappiamo se a Belcastro la gente ha obbedito alla provocazione del sindaco e ha cercato di non ammalarsi in ottemperanza al suo divieto.

“Sanità, Calabria alza la testa” è il titolo che da un mese e mezzo compare in cima alle nostre pagine che raccontano i problemi, le difficoltà (ma anche le cose buone) del sistema sanitario calabrese. Non c’è stato giorno che sia mancato il materiale per fare una o due pagine sul tema. Abbiamo letto approfondimenti di grande interesse tecnico e scientifico e storie umane e disperate come quella di Giacomina Durante che ci ha raccontato cosa vuol dire vivere con una grave malattia neurologica se intorno a te non funziona quasi niente. In redazione al Quotidiano/Altravoce è venuto anche il governatore Roberto Occhiuto che ha risposto a molte delle nostre domande e ha portato la notizia della prossima uscita dal commissariamento. Vuol dire, insomma che la voce della nostra campagna si è fatta sentire.

Ma non possiamo accontentarci, i problemi della Sanità calabrese sono tanti e di tale profondità che ci vorranno anni per risolverli. La nostra battaglia, dunque, è solo all’inizio.

E “nostra” è forse troppo. Perché questa battaglia è prima di tutto “vostra”, di tutti i cittadini che da tempo (e ben prima del nostro appello) hanno alzato la testa e denunciato quello che non va fornendo, nello stesso tempo, risposte e proposte su quello che andrebbe fatto. Sono i comitati, i sindacati, le organizzazioni dei medici e degli infermieri, i singoli cittadini a cui il nostro giornale ha solo dato voce e risonanza. Cosa che intende assolutamente continuare a fare.

Nel pezzo con il quale è partita questa campagna, scrivevamo: “…Ma forse potrebbe anche nascere qualcosa: un movimento, una piattaforma, una pietra, se preferite, su cui cominciare a scrivere un manifesto della Salute e della Sanità, una cosa che cominci con “Noi cittadini della Calabria chiediamo che…”. Ora, forse, siamo arrivati al punto di provare a fare un piccolo passo avanti in questa direzione.

Perciò, d’accordo con diversi tra i soggetti che hanno sostenuto la nostra iniziativa, abbiamo deciso di convocare un’assemblea per domani (giovedì 27 febbraio 2025) pomeriggio alle 16,30 nella sede del Quotidiano a Castrolibero, in via Gioacchino Rossini 2. Ci saranno le rappresentanze sindacali confederali Cgil, Cisl e Uil e delle categorie, gli esponenti di Comunità Competente guidati da Rubens Curia, i comitati diPolistena, Vibo, Gioia Tauro, Serra San Bruno, San Giovanni in Fiore, San Marco Argentano, Acri, Cosenza, Longobucco, Campana, Bocchigliero. Il vescovo di Cosenza, monsignor Giovanni Checchinato (che era intervenuto tra i primi), è fuori ma manderà don Pietro De Luca a rappresentarlo e a parlare in suo nome. La locandina dell’evento

Coordinerà il dibattito il segretario della Cgil di Cosenza, Massimiliano Ianni. Tra gli altri, interverranno Rubens Curia, Fausto Sposato (presidente Ordine degli Infermieri), Marisa Valensise (Comitato di Polistena), Luigi Ziccarelli (segretario regionale Anaao), Francesco Febbraio (medico, radio Ciroma), Giacomina Durante (Anpmrr) e chiunque vorrà prendere la parola.

Da questo primo appuntamento, speriamo possa nascere una bozza di documento per punti che sia la prima pietra di quella piattaforma sulla quale scrivere quel “manifesto della Salute e della Sanità” di cui sopra. Noi ci contiamo e, comunque, il Quotidiano sarà pronto a fornire sostegno e voce a chi si darà seriamente da fare per migliorare una situazione sempre più grave.