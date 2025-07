Sanità: a Cosenza per 4 Oss serve derogare al piano assunzioni

2 minuti per la lettura

L’Asp di Cosenza attende risposte da mesi dalla Regione Calabria e per la crisi del personale estiva assume 4 Oss e il piano assunzioni rimane “sospeso”

COSENZA – Per risolvere la crisi estiva negli ospedali dell’Asp di Cosenza bastano, così dicono, quattro operatori sociosanitari. Ma chiamarli in servizio è un’impresa, perché dopo mesi il dipartimento Salute della Regione non ha dato il via libera al piano dei fabbisogni dell’azienda sanitaria. E senza validazione l’Asp non sa se può procedere a nuove chiamate o meno. Insomma, una coperta cortissima quanto un fazzoletto che si scontra anche con le lentezze immani della burocrazia.

QUATTRO OSS E UNA GRADUATORIA

Il primo punto è questo. L’Asp ha necessità di conferire incarichi di sostituzione temporanea del personale. Le assunzioni sarebbero per sei mesi a tempo pieno, cosa già fatta in passato utilizzando una graduatoria approvata nel 2022. È estate, ci sono le ferie. L’Azienda, con grande ritardo, valuta la possibilità di scorrere ulteriormente la graduatoria. L’11 luglio dice che «nell’immanenza della stagione estiva che storicamente esprime un picco di fabbisogno di personale dettato dall’incremento della popolazione da assistere e del contestuale onere di garantire l’istituto del congedo a tutti i dipendenti» bisogna assumere quattro Oss. La questione è urgente per garantire immediatamente «i livelli minimi delle prestazione sanitarie». Sotto il quale, praticamente non si fa nulla. Bastano davvero solo quattro Oss?

IL PIANO ASSUNZIONI IN “SOSPESO”

Allo stato attuale l’Asp non potrebbe fare nulla. E questo perché il piano assunzioni 2025 dell’azienda, inviato già in ritardo il 17 aprile scorso ad anno già ben che avviato, non ha ancora ricevuto il via libera del dipartimento Salute su proposta del commissario/presidente. È lì da ormai quasi tre mesi in attesa di determinazioni. Tempi che oggi stanno condizionando anche la possibilità di assumere «in deroga». Per questo l’Asp ha chiesto al dipartimento salute di esprimersi quantomeno per «far fronte alle pressanti esigenze manifestate dagli ospedali e dalle strutture assistenziali di questa Asp». Frase, quest’ultima, che sembrerebbe preludio a qualcosa di veramente complesso ma, a quanto pare, necessaria solo per quattro Oss. Il dipartimento, «per vie brevi» dà l’ok, ma l’Asp dovrà attenersi «all’invarianza di spesa», sempre in attesa, stavolta, che la Regione approvi l’atto aziendale dell’Asp.

Un gioco burocratico elefantiaco che si è concluso in questi giorni con l’autorizzazione al reclutamento da parte delle risorse umane dell’Asp, in attesa che vengano approvati i piani e gestite al meglio le procedure. Intanto negli ospedali in affanno ci sarà da aspettare, i quattro Oss vanno “pescati” dalla graduatoria e non è detto che tutti siano ancora disponibili dopo tutti questi anni di attesa.