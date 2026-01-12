Sanità: Graziano commissario all’Asp di Crotone, De Salazar a Cosenza

2 minuti per la lettura

Antonello Graziano dalla città bruzia passerà alla guida dell’Asp di Crotone, Vitaliano De Salazar, direttore generale e commissario straordinario dell’Asp di Cosenza

COSENZA – Il direttore generale dell’Asp di Cosenza, Antonello Graziano, tra pochi giorni sarà alla guida dell’Asp di Crotone dopo l’addio di Monica Calamai. La decisione è ufficiale, mentre l’ipotesi era nell’aria da settimane, così come la nomina di Vitaliano De Salazar, direttore generale dell’azienda ospedaliera di Cosenza, a commissario straordinario dell’Asp bruzia.

Sarà De Salazar a raccogliere la patata bollentissima dell’Azienda sanitaria provinciale. La decisione è stata presa nell’ultima riunione di Giunta di ieri, che ha anche allontanato le nubi attorno al possibile allontanamento di Simona Carbone dai vertici dell’Azienda ospedaliero universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro. Proprio ieri, infatti, i consiglieri comunali di Catanzaro in maniera unanime avevano firmato un appello alla proroga dell’intero management della Dulbecco per garantire continuità amministrativa.

«Applicare il principio della discontinuità – scrivono i consiglieri di maggioranza e opposizione – in questa fase potrebbe tardare la risoluzione dei problemi di cui sopra: una nuova direzione renderebbe magari poco comprensibili alcune decisioni e inficerebbe il lavoro faticosamente svolto fino a questo momento». Richiesta, a quanto pare accolta. Stando ai rumors, il presidente Occhiuto aveva inizialmente chiesto proprio a Carbone di prendere le redini dell’Asp di Cosenza. Per Antonello Graziano, invece, si tratta di un ritorno ai nastri di partenza. Dopo anni tumultuosi all’Asp, tra i bilanci da approvare, il caso delle mega transazioni con le società di factoring e il nodo appalti, ritorna dove è stato già commissario straordinario nel 2019 seppur per un breve periodo.

IL DOPPIO RUOLO DI DE SALAZAR E IL DISEGNO DI OCCHIUTO

Nomina di transizione, invece, per Vitaliano De Salazar, che attende, come gli altri, ufficialmente il decreto di nomina. Il ruolo, però, richiama anche l’idea di riforma del sistema sanitario regionale che Occhiuto vuole introdurre una volta ottenuta l’uscita dal commissariamento. Il piano, che ha già incontrato le prime resistenze nella provincia reggina, è quello di creare le aziende ospedaliere provinciali accorpando hub e spoke sotto un unico ombrello, lasciando alle Asp sanità territoriale, il Pnrr e la prevenzione.

Il doppio ruolo di De Salazar dovrebbe servire anche a introdurre, seppur in via sperimentale, questo tipo di integrazione a partire proprio da una delle province più vaste e complesse. Punto peraltro sottolineato dalla stessa Regione. Su Cosenza, infatti, «Si intende attivare percorsi di rafforzamento dei servizi ospedalieri e garantire la continuità della gestione strategica delle due Aziende sanitarie, nell’ottica del perseguimento di obiettivi di tutela della salute e di assistenza sanitaria, attraverso un indirizzo unitario e coerente».