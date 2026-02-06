L’iniziativa del Comune di Rende, un kit per i neonati

1 minuto per la lettura

L’iniziativa del Comune di Rende: il “Kit Bebè” per i neonati contenente prodotti per l’igiene e la cura dell’infanzia

RENDE (COSENZA) – Dopo una serie di annunci del sindaco di Rende Sandro Principe, ecco il benvenuto dell’amministrazione comunale ai nuovi nati: un “Kit Bebè” contenente prodotti per l’igiene e la cura dell’infanzia, selezionati secondo criteri di qualità, sicurezza e conformità alle normative vigenti.

L’amministrazione comunale rivolge questo pensiero a tutte le famiglie residenti a Rende che, nel corso del 2025, hanno registrato la nascita di un figlio o di una figlia. Un’iniziativa che intende esprimere vicinanza alle famiglie con un contributo pratico e funzionale. Lo stesso Sandro Principe in più occasioni ha messo in evidenza i progetti che interesseranno il welfare e i risultati già ottenuti in tal senso.

Le famiglie aventi diritto potranno ritirare il Kit Bebè presso lo Sportello delle Politiche Sociali e Ufficio Pubblica Istruzione del Municipio di Rende a pizza San Carlo Borromeo.

È possibile ritirare il kit nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12, martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17.

Al momento del ritiro sarà necessario esibire il documento di identità. Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare il Settore Servizi al Cittadino ai recapiti istituzionali del Comune