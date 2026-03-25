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Blitz della Guardia di Finanza di Cosenza, scoperto nella fascia ionica, uno studio medico che effettuava filler e trattamenti estetici senza autorizzazioni

COSENZA – Nonostante la regolare iscrizione all’ordine professionale, operava in locali privi delle autorizzazioni sanitarie necessarie per trattamenti invasivi e potenzialmente rischiosi. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza hanno scoperto e smantellato un centro di medicina estetica non a norma situato in un comune della fascia costiera ionica.

FILLER E TRATTAMENTI ESTETICI SENZA AUTORIZZAZIONE, CHIUSO STUDIO MEDICO

L’operazione, condotta dai finanzieri del Gruppo Sibari, è scattata in modo quasi fortuito. I “Baschi Verdi” si erano infatti presentati presso lo studio del professionista per l’avvio di una normale verifica fiscale. Tuttavia, durante l’ispezione dei locali, l’attenzione dei militari si è spostata su strumentazioni e prodotti che nulla avevano a che fare con l’attività dichiarata.

IL MATERIALE SOTTO SEQUESTRO

Nel corso della perquisizione, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto e sequestrato: cannule per filler e dispositivi per iniezioni endovenose. Farmaci specifici per il ringiovanimento estetico. Apparecchiature mediche utilizzate per trattamenti invasivi.

Secondo la normativa vigente, questa tipologia di interventi può essere effettuata esclusivamente in strutture idonee e certificate, capaci di garantire standard igienico-sanitari rigorosi per prevenire complicazioni o rischi per la salute dei pazienti.

STUDIO MEDICO SENZA AUTORIZZAZIONI REGIONALI

Il medico coinvolto, pur essendo regolarmente iscritto all’albo, è risultato sprovvisto della specifica autorizzazione della Regione Calabria, requisito fondamentale per poter trasformare un comune studio medico in un centro autorizzato alla medicina estetica invasiva.

«I trattamenti invasivi eseguiti in locali non idonei rappresentano un serio pericolo per l’incolumità pubblica», sottolineano gli inquirenti.

LA DENUNCIA

Al termine delle operazioni, coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, i finanzieri hanno proceduto al sequestro preventivo di tutto il materiale rinvenuto. Il titolare dello studio medico è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

L’attività della Guardia di Finanza di Cosenza prosegue con l’obiettivo di tutelare non solo il mercato e i professionisti onesti, ma soprattutto la sicurezza dei cittadini, spesso attirati da trattamenti a prezzi concorrenziali eseguiti però in contesti non sicuri.