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Incarichi e consulenze da oltre 4,7 milioni all’Asp di Cosenza. I contratti libero-professionali dei medici chiamati a coprire le carenze.

COSENZA – Quasi cinque milioni di euro di contratti di collaborazione esterna in un anno all’Asp di Cosenza. oltre trecentomila euro in più di quanto stabilito pochi mesi fa dalla stessa Azienda. È il bilancio dell’ennesimo anno di emergenza passato tra carenze di personale e servizi da garantire all’interno delle strutture aziendali, un costo necessario per garantire, livelli essenziali di assistenza e scongiurare paralisi del sistema. L’ultima delibera, pubblicata ieri, aggiunge sostanzialmente 337mila euro circa al budget iniziale di circa 4,3 milioni, facendo salire il costo a 4,7 milioni di euro utilizzati per pagare i contratti libero professionali del personale chiamato in emergenza durante tutto il 2025.

Una procedura necessaria anche a “preparare” il bilancio consuntivo 2025, ancora non presente per effetto del mancato transito dei poteri dalla gestione commissariale a quella ordinaria del sistema sanitario calabrese. Situazione che, stando alle ultime dichiarazioni di Occhiuto, dovrebbe risolversi in pochi giorni dopo il via libera della Corte dei conti al nuovo piano di rientro che la Calabria dovrà accettare senza riserve.

IL NUOVO PIANO ORGANIZZATIVO TERRITORIALE E LE CARENZE DI PERSONALE

E questo nello stesso giorno in cui la stessa Asp di Cosenza approva il progetto organizzativo unitario per ospedali e case di comunità che nelle prossime settimane dovrebbero entrare in servizio. Con già un bel dilemma: il personale da trovare per garantire i turni stabiliti nelle singole strutture. Solo per quella di Cosenza città sono stati assunti nove nuovi infermieri. Nella casa di comunità di Cassano, invece, c’è ancora da assegnare gli Oss necessari. A Rocca Imperiale la situazione è più complessa: bisogna assegnare ancora quattro infermieri, quattro Oss, uno psicologo, un assistente sociale e un operatore amministrativo.

INCARICHI ALL’ASP DI COSENZA: LE PREVISIONI DI SPESA PER IL 2026 E IL RICORSO CONTINUO AI LIBERI PROFESSIONISTI

Nel frattempo, l’Asp ha messo le mani avanti per mantenere i contratti liberi professionali. Per il 2026 la stima è una cifra “monstre”: nove milioni di euro, 4,5 già stanziati per coprire i contratti del primo semestre del 2026. Una cifra che potrebbe subire comunque nel corso dell’anno ulteriori variazioni anche al rialzo. Dipenderà dai nuovi contratti. In sostanza l’Azienda, così come tutte le altre in Calabria, per coprire le carenze si affida a professionisti di “comprovata esperienza” pagandoli singolarmente, per prestare servizio all’interno delle strutture dell’Asp di Cosenza. Una soluzione che, per legge, deve essere giustificata proprio da una emergenza non risolvibile altrimenti.

Ma in Calabria e soprattutto all’Asp di Cosenza, due cose difficilmente cambiano: le dichiarazioni di non pignorabilità delle fonti di finanziamento, perché per effetto dei troppi contenziosi in corso si rischierebbe di non avere le risorse neanche per pagare gli stipendi e l’utilizzo consistente dei contratti libero professionali, anche a medici pensionati, nel nome della stabilità delle strutture sanitarie.