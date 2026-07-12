Il Rotaract Club Rende lancia il progetto “RotaSani” per le fasce deboli

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Il Rotaract Club Rende lancia “RotaSani”: da settembre 2026 a maggio 2027 visite mediche specialistiche gratuite per i cittadini fragili.

Il Rotaract Club Rende annuncia ufficialmente il lancio del progetto “RotaSani”, un’iniziativa di alto profilo sociale volta a offrire visite mediche specialistiche completamente gratuite ai cittadini che versano in condizioni di fragilità economica o sociale. Il servizio, che si avvale della generosa disponibilità di medici specialisti e di strutture sanitarie dedicate del territorio, prenderà il via a partire dal prossimo mese di settembre 2026. Ispirato ai valori di servizio e solidarietà che contraddistinguono l’azione rotariana, la Presidente Anastasia Parise ha voluto riproporre e aggiornare il progetto “RotariSani” portato avanti dal Rotary Club Rende nell’a.R. 2024/2025 sotto la guida della Presidente Floria Maria Ritacca.

OBIETTIVI DEL PROGETTO “ROTASANI” DEL ROTARACT CLUB RENDE, SEDE DEL POLIAMBULATORIO E DURATA DELLE VISITE SPECIALISTICHE

Ci si propone di rispondere in modo concreto e immediato alle crescenti difficoltà di accesso alle cure e alla prevenzione medica secondaria per le fasce più deboli della popolazione, andando ad affiancare – e non sostituire – la sanità pubblica. Il Poliambulatorio sede del progetto è l’American Center di Rende, sito in Via Gioacchino Rossini 1/B, gentilmente messo a disposizione dal dott. Vincent Giordano. Il progetto si svolge durante un arco temporale di otto mesi durante l’anno sociale, da settembre 2026 a maggio 2027.

I pazienti beneficiari – individuati anche in collaborazione con le associazioni di volontariato e i servizi sociali locali – potranno accedere a consulti in diverse branche della medicina, beneficiando di un canale di assistenza accurato, dignitoso e totalmente gratuito. Il Rotaract Club Rende è un’associazione di servizio che unisce giovani professionisti e studenti dai 18 ai 35 anni intenzionati ad aiutare il prossimo e sviluppare capacità di leadership attraverso l’impegno civico e la promozione di progetti di forte impatto sociale e umanitario sul territorio.