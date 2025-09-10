Giornalisti furiosi: “Guarascio chiarisca il futuro del Cosenza”

1 minuto per la lettura

I giornalisti del Club cronisti calabresi “Antonino Catera”: Guarascio venga a rispondere alle domande sulla situazione attuale e sul futuro della società Cosenza Calcio

COSENZA – La protesta continua, le risposte le meritano non solo una tifoseria affranta e ormai sfiduciata, ma la città intera, le istituzioni e tutto il tessuto sociale e imprenditoriale. I giornalisti del “Club cronisti calabresi Antonino Catera” chiede di incontrare il presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio, per ottenere proprio quelle risposte.

“La volontà – scrive il club di giornalisti – rimane sempre la stessa: un confronto con Eugenio Guarascio. Continuiamo a ritenere indispensabile che il presidente si presenti di fronte ai giornalisti per dire chiaramente qual è la situazione attuale e quali sono i progetti per il futuro del Cosenza Calcio, non fosse altro per rispetto verso la città, l’intera provincia, i tifosi, le istituzioni e gli operatori dell’informazione, i quali intendono raccontare ciò che realmente accade attorno al club e non riportare esclusivamente comunicazioni ufficiali che nelle ultime settimane hanno soltanto contribuito a inasprire i rapporti con tutto l’ambiente”.

“Pur rispettando la professionalità e l’operato della parte tecnica, dal direttore sportivo Lupo, all’allenatore Buscè e il suo staff fino ai calciatori – ribadisce il Club – rimane ferma la posizione, intrapresa dal 16 agosto scorso, di non partecipare alle conferenze stampa e alle interviste con i tesserati, organizzate dal Cosenza Calcio. Almeno fino a quando la proprietà non deciderà di rispondere alle domande dei giornalisti”. Firmato Club cronisti calabresi “Antonino Catera”.