Ex Cud di Rende, manifestazione d’interesse per le aziende

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L’Unical ha pubblicato una manifestazione d’interesse per le aziende per un nuovo hub tecnologico nell’ex Cud

RENDE (COSENZA) – L’Università della Calabria annuncia la pubblicazione di un avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, rivolto alle imprese che desiderano accedere agli spazi e ai servizi del nuovo Palazzo dell’Innovazione. Questa iniziativa rappresenta un tassello fondamentale del Piano Strategico di Ateneo, confermando la volontà di agire come nodo attivo e motore di sviluppo per il territorio.

IL PROGETTO DELL’HUB TECNOLOGICO

Il progetto nasce per configurarsi come un ecosistema dedicato all’Open Innovation, un luogo fisico di contaminazione virtuosa tra mondo accademico, imprese, istituzioni e società civile. L’obiettivo è attrarre e accogliere realtà aziendali, incluse startup e imprese di avanguardia sulle nuove tecnologie con una forte propensione all’innovazione, pronte a sviluppare i propri progetti in stretta sinergia con la ricerca universitaria per favorire il trasferimento tecnologico, la co-progettazione e la crescita economica, sociale e culturale del territorio.

LA STRUTTURA DELL’EX CUD

La struttura è collocata in un’area completamente ristrutturata e ammodernata dell’edificio che ospitava il CUD, in Via Cavour, a Rende, dove hanno già sede l’Area della Ricerca CNR e due spazi espositivi e di ricerca dell’ateneo: il Rimuseum, dedicato ai temi del riciclo e della sostenibilità ambientale, e il MIAI, Museo Interattivo di Archeologia Informatica. All’interno di questa struttura, il Palazzo dell’Innovazione occupa una superficie di circa 5.000 metri quadri e ospiterà anche il centro per la formazione in chirurgia robotica e il centro per la formazione infermieristica dell’ateneo. L’edificio è inoltre dotato di aree dedicate al co-working e al co-design, una sala conferenze da 200 posti, una sala seminari da 50 posti, zone dedicate al benessere e alla socialità, una caffetteria, un giardino esterno e parcheggi a disposizione dell’utenza, configurandosi come location per ospitare eventi, presentazioni e incontri formativi.

Lo spazio disponibile per le aziende è di circa 2.000 metri quadri suddivisi su un totale di 19 uffici indipendenti, distribuiti tra il primo e il secondo piano, progettati per rispondere a diverse esigenze dimensionali e organizzative. Le superfici dei locali variano da un minimo di 34 metri quadri a un massimo di 145 metri quadri e possono essere accorpate per garantire la flessibilità di gestione. Alle imprese insediate verrà offerto un pacchetto di servizi strategici che include attività di mentorship, networking, supporto per la partecipazione a progetti di ricerca e internazionalizzazione, oltre a servizi di reception, vigilanza ed eventuali consulenze tecniche, legali e commerciali, unitamente a spazi fisici parzialmente arredati, climatizzati e connessi.

Le imprese interessate possono far pervenire la propria manifestazione d’interesse, senza alcun vincolo contrattuale, entro il 30 giugno 2026 inviando una PEC all’indirizzo amministrazione@pec.unical.it. Per le aziende interessate vi è inoltre la possibilità di richiedere un sopralluogo degli spazi.