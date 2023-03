Tromba d'aria a Cosenza, verifiche dei danni e rimozione dei detriti

1 minuto per la lettura

COSENZA – Il Centro Operativo Comunale di protezione civile insediatosi a Cosenza dopo la tromba d’aria di ieri pomeriggio ha effettuato la ricognizione definitiva dei danni. Stamane il personale del comune rimuoverà i resti del lastrico solare della scuola primaria e dell’infanzia “Dionesalvi” caduto nel cortile dell’istituto che per oggi ha sospeso ogni attività.

I vigili del fuoco stanno verificando anche il lastrico solare della Prefettura e dei fabbricati vicini. Danneggiato il semaforo di via Popilia divelto dal vento e crollato un sottotetto non abitato in un fabbricato comunale di via Spiriti. Le famiglie al piano sottostante sono state evacuate: una ha trovato ospitalità da congiunti mentre l’altra è stata ospitata in un albergo a spese del Comune.

In piazza Riforma calcinacci, pezzi di cornicioni e scossaline cadute sulla strada hanno danneggiato autoveicoli ed uno scooter. Numerosi gli interventi su alberi pericolanti