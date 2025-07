Parco del Pollino, le ragioni decisive che approvano il Piano

2 minuti per la lettura

IL PARCO del Pollino, dopo oltre trent’anni dalla sua istituzione, ha un proprio Piano. Nei giorni scorsi, infatti, la Regione Basilicata, dopo che la regione Calabria lo aveva fatto qualche tempo fa, ha approvato il Piano del Parco Nazionale del Pollino. «Si tratta – si sottolinea in una nota – di un traguardo storico, atteso da oltre trent’anni, che segna un passaggio decisivo per il futuro dell’area protetta più grande d’Italia».

«Finalmente – ha dichiarato il Commissario del Parco, Luigi Lirangi – possiamo contare su uno strumento di pianificazione indispensabile per programmare con maggiore efficacia e serenità tutte le attività dell’Ente. Il Piano rappresenta la base su cui costruire una nuova fase di sviluppo per i nostri territori, fondata su equilibrio, sostenibilità e visione a lungo termine. Questo risultato certifica che è possibile coniugare, in modo concreto, la difesa della natura con lo sviluppo economico delle comunità locali».

L’approvazione del Piano regolamenta le attività all’interno del Parco «e diventa ora – si evidenzia nella nota – il riferimento per ogni azione futura: dalla tutela ambientale alla valorizzazione del paesaggio, dalla fruizione sostenibile alla promozione turistica, dalle attività agricole e forestali fino alle opere pubbliche».

«Un ringraziamento sincero – ha sostenuto il commissario Lirangi – va al Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, all’Assessore competente, a tutti i consiglieri della maggioranza e agli organismi preposti che hanno creduto in questo percorso e si sono impegnati per portarlo a termine. È una dimostrazione concreta di attenzione verso i territori montani, verso la rete dei parchi e verso il ruolo che queste aree svolgono per la qualità della vita e per la transizione ecologica. Un pensiero riconoscente – ha aggiunto – va anche ai tecnici del Parco e a tutti i dipendenti dell’Ente, che negli anni hanno lavorato con impegno, serietà e professionalità per costruire un Piano che potesse essere condiviso, coerente con la missione istituzionale del Parco e rispettoso delle comunità che lo abitano».

«Desidero inoltre ringraziare i Presidenti che mi hanno preceduto alla guida dell’Ente: ciascuno di loro ha contribuito, nei diversi momenti e contesti, a costruire il percorso che oggi arriva a compimento. Il risultato raggiunto è anche frutto del loro impegno e della loro visione. Sono felice – ha concluso il Commissario Luigi Lirangi – di aver dato il mio contributo a questo risultato, insistendo con determinazione perché si arrivasse finalmente all’approvazione. È una vittoria collettiva, un traguardo raggiunto grazie al gioco di squadra e alla volontà comune di dare al Parco del Pollino un futuro strutturato e sostenibile».