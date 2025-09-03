Emergenza idrica a Cosenza, senza acqua parte dell’area urbana

2 minuti per la lettura

A Cosenza scatta l’emergenza idrica con gran parte dell’area urbana che è rimasta senza fornitura di acqua per una perdita nell’acquedotto Abatemarco

COSENZA -Un’inizio di settembre funesto sul fronte dell’emergenza idrica. Per gli abitanti di Cosenza e di buona parte dell’area urbana i rubinetti sono rimasti a secco da diverse ore. Ma andiamo per ordine. Nella mattinata di martedì Sorical ha comunicato ai Comuni interessati l’interruzione dell’erogazione idropotabile per consentire l’esecuzione dei lavori di riparazione di una perdita riscontrata, sulla condotta dell’acquedotto Abatemarco, in località Pezzi di San Marco, nel territorio si San Marco Argentano.

Nella stessa giornata non sono ovviamente e comprensibilmente mancati i malumori tra i cittadini. L’assessore del Comune di Cosenza prese la palla al balzo per evidenziare nuovamente i gravi e ripetuti disagi dovuti alla carenza idrica. «Abbiamo cercato di garantire un servizio al massimo per la città rispetto a quello che arriva nei serbatoi – spiega De Cicco e avverte – ci aspetta un periodo molto brutto, soprattutto ora che si apriranno le scuole e ritornano a pieno ritmo gli uffici. Si tratta di un problema serio – chiosa l’assessore – e nessuno ne parla».

La rabbia dei cittadini è stata tuttavia attutita dalla speranza che l’emergenza potesse essere risolta in tempi più o meno brevi. D’altro canto, purtroppo, gli utenti dell’area urbana hanno fatto il callo con le problematiche legate all’acqua. Nella notte tra martedì e mercoledì però una nuova rottura ha interessato l’acquedotto Abatemarco. Dalle ore 5 una squadra specializzata della Sorical sta infatti intervenendo per la riparazione.

Il guasto si è verificato nella notte dopo poche ore dal riavvio a seguito di un altro intervento di riparazione in località Pezze di San Marco Argentano. Si prevede che nel pomeriggio, a fine lavori e salvo imprevisti, l’acquedotto sarà riavviato, spiega Sorical. Due interventi di riparazione distinti che hanno avuto il medesimo effetto di interrompere inevitabilmente l’erogazione idropotabile. La situazione è in divenire e dovrebbe risolversi, per come comunicato dalla stessa Sorical, nelle prossime ore. Sui social l’esasperazione dei cittadini di Cosenza e dell’hinterland è esplosa con una serie di post e commenti.