Amendolara, sequestro cantiere abusivo, lavori senza permessi

I Carabinieri Forestali di Trebisacce hanno sequestrato un cantiere abusivo ad Amendolara, in località Tarianni. L’intervento è avvenuto in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale

AMENDOLARA (CS) – I Carabinieri Forestali di Trebisacce hanno posto sotto sequestro un cantiere edilizio abusivo in contrada Tarianni, nel territorio comunale di Amendolara. L’area interessata, destinata prevalentemente a insediamenti stagionali, ricade in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale e tutelata da un decreto ministeriale per il suo elevato valore panoramico.

CANTIERE ABUSIVO IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLI SEQUESTRATO AD AMENDOLARA

Durante il controllo, i militari – con il supporto dell’Ufficio di Polizia Locale di Amendolara – hanno scoperto che i lavori in corso erano stati avviati in modo completamente abusivo, senza alcun titolo edilizio né autorizzazione paesaggistica. Le verifiche hanno accertato la realizzazione di una sopraelevazione su una villetta preesistente, attraverso la costruzione di un primo piano mansardato di circa 65 metri quadrati, con accesso autonomo tramite una scala esterna.

DISPOSTO IL SEQUESTRO D’URGENZA DEL FABBRICATO

La struttura, priva di infissi, rifiniture e impianti, risultava completamente indipendente rispetto all’abitazione originaria al piano terra. A seguito degli accertamenti, i Carabinieri hanno deferito alla magistratura la proprietaria dell’immobile, residente fuori Regione, in qualità di committente dei lavori. Contestualmente, è stato disposto il sequestro d’urgenza del fabbricato di nuova edificazione, ora affidato in custodia giudiziale all’Ufficio di Polizia Locale di Amendolara.

Le indagini proseguono per individuare i responsabili materiali dell’intervento edilizio e ricostruire l’intera filiera delle opere abusive realizzate nella zona.