Cassano allo Ionio entra nella rete delle Città dell’Olio

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La Calabria rafforza la sua rete olivicola con 23 comuni aderenti e Cassano allo Ionio entra ufficialmente nella rete delle Città dell’Olio

Il Comune di Cassano allo Ionio, storica cittadina della provincia di Cosenza affacciata sul mar Ionio, entra ufficialmente a far parte dell’Associazione Città dell’Olio, rafforzando la presenza della Calabria nella rete nazionale dei territori olivati. Con 23 soci già attivi, la regione continua a valorizzare l’olivicoltura come elemento identitario, culturale ed economico, consolidando percorsi di sviluppo sostenibile e turismo esperienziale.

Cassano allo Ionio si distingue per la combinazione di storia millenaria, paesaggi collinari e tradizione agricola. Tra i luoghi simbolo spicca il Parco Archeologico di Sibari, con i resti dell’antica città della Magna Grecia. La città è immersa in oliveti secolari che producono un olio extravergine dal profilo aromatico unico, caratterizzato da note fruttate e leggere sentori di mandorla e carciofo, simbolo della vocazione agricola e della biodiversità locale. Tra le esperienze da vivere vi sono percorsi tra uliveti e masserie storiche, trekking nei colli circostanti, visite al Parco del Pollino nei dintorni, al Castello Ducale e degustazioni dei prodotti tipici locali, che raccontano un territorio in cui la cultura millenaria incontra l’agricoltura di qualità.

L’OLIVICOLTURA COME PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

«L’ingresso di Cassano allo Ionio nella rete delle Città dell’Olio conferma come l’olivicoltura possa essere al centro di un progetto di valorizzazione territoriale ampio e integrato – ha dichiarato Michele Sonnessa Presidente dell’Associazione Città dell’Olio – . Qui non si tratta solo di produrre olio di qualità, ma di raccontare un territorio attraverso i suoi uliveti, la sua storia e le sue tradizioni. La rete permette ai comuni di condividere esperienze, progetti e conoscenze, promuovendo un modello di sviluppo che unisce economia rurale, tutela ambientale e turismo sostenibile».

«Entrare a far parte delle Città dell’Olio significa per Cassano allo Ionio valorizzare una tradizione che ci accompagna da secoli – ha dichiarato il Sindaco di Cassano allo Ionio Gianpaolo Iacobini – L’olivicoltura è parte integrante della nostra identità, ma anche un’opportunità concreta di crescita economica, culturale e turistica. La rete ci permette di fare rete con altri comuni italiani e di far conoscere il nostro territorio attraverso l’eccellenza dell’olio extravergine».

«Per la Calabria e per Cassano allo Ionio l’adesione rappresenta un’opportunità strategica – ha affermato Flavio Stasi Coordinatore regionale delle Città dell’Olio della Calabria –. Con 23 soci già attivi, stiamo costruendo una rete capace di valorizzare l’eccellenza olivicola calabrese e di sostenere i produttori locali in maniera concreta. L’olio extravergine qui non è solo un prodotto agricolo: è patrimonio culturale, identità del territorio e leva di sviluppo per il turismo esperienziale, l’educazione alimentare e la promozione internazionale dei nostri borghi e paesaggi».