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L’incendio, estinto dopo diverse ore, ha coinvolto l’area tra il quartiere dei Monaci e l’autostrada A2 del Mediterraneo.

RENDE (COSENZA) – Momenti di tensione quelli vissuti in zona universitaria, dove un vasto incendio ha coinvolto l’area tra il quartiere dei Monaci (Viale delle Scienze) e l’autostrada A2 del Mediterraneo. Nonostante la vastità di area ricoperta dalle fiamme, non ci sono stati danni critici, sebbene l’incendio non abbia colpito l’autostrada per soli pochi metri. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha fatto in modo di limitare i danni e mettere in sicurezza i residenti del quartiere Monaci.

A causa delle alte temperature e della fitta vegetazione che caratterizza la zona, risulta esserci stato un incremento ulteriore delle fiamme e, per diverse ore, una densa colonna di fumo è stata visibile anche a distanza, attirando l’attenzione di tutta la comunità universitaria e dei residenti del posto. L’incendio è stato estinto nelle prime ore del pomeriggio e il traffico ha ripreso a circolare normalmente. Con lo spegnimento delle ultime fiamme si è conclusa un’emergenza che ha destato preoccupazione tra residenti e automobilisti della zona. Dopo le operazioni di messa in sicurezza, la situazione è progressivamente rientrata alla normalità.