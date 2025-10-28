Tra Laino e Mormanno limitazioni sulla A2 per una esercitazione

1 minuto per la lettura

Esercitazione all’interno della galleria “Colle Trodo” sulla A2: limitazioni tra gli svincoli di Laino Borgo e Mormanno in direzione Sud

Per consentire un’esercitazione presso la galleria “Colle Trodo”, nella notte di domani (29 ottobre 2025) saranno attive limitazioni al transito veicolare lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, tra gli svincoli di Laino Borgo e Mormanno, in provincia di Cosenza.

Per il regolare svolgimento delle attività previste, si renderà necessario chiudere la carreggiata sud (direzione Reggio Calabria) per una durata di circa due ore, a partire dalle ore 23:30 circa.

Durante la chiusura, il traffico diretto a sud sarà deviato lungo il seguente percorso alternativo: uscita obbligatoria a Laino Borgo, proseguimento lungo la SP 133 – SP 241 – SP 134 – SP 3, con rientro allo svincolo di Mormanno.

