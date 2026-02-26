UNICAL VOICE – Arcavacata, via Tito Flavio nel caos: pericolo quotidiano per studenti e residenti

2 minuti per la lettura

Via Tito Flavio, arteria strategica per l’accesso al campus di Arcavacata, è ormai segnata da buche pericolose, asfalto degradato e illuminazione insufficiente: una situazione che peggiora da mesi e che espone quotidianamente centinaia di studenti a rischi evitabili.

Sale l’apprensione per le condizioni, sempre più critiche, di via Tito Flavio, una delle principali arterie che collega ponte Pietro Bucci ad Arcavacata, zona strategica per l’accesso all’Università della Calabria.

A destare allarme è soprattutto lo stato del manto stradale, notevolmente peggiorato dopo le recenti ondate di maltempo che hanno colpito la regione nelle ultime settimane. Al momento, l’unico intervento visibile sembra essere l’apposizione di un cartello che segnala la presenza di “buche pericolose”, nonostante la strada versasse in condizioni precarie già da tempo.

Osservando il percorso su Google Maps, con immagini aggiornate ad agosto 2025, si nota infatti come la carreggiata risultasse già compromessa la scorsa estate.

Si tratta di un tratto percorso quotidianamente da numerosi studenti universitari, le cui condizioni rappresentano ormai un serio pericolo sia per chi viaggia in auto, sia per chi utilizza mezzi alternativi o si sposta a piedi. A peggiorare la situazione contribuisce anche la scarsa illuminazione, che nelle ore serali rende ancora più difficile individuare buche e dissesti, aumentando il rischio di incidenti.

STUDENTI E RESIDENTI COSTRETTI A VIVERE NEL DEGRADO

Una condizione che esaspera i residenti della frazione di Arcavacata, pur trattandosi del collegamento più rapido verso il campus universitario. «Mi ritengo fortunata ad avere una coinquilina automunita che mi aiuta negli spostamenti — racconta una studentessa residente al Mira Residence — ma inizialmente ero molto scettica nel trasferirmi qui proprio per lo stato della strada. È un peccato, perché molti rinunciano all’alloggio universitario per queste problematiche, e così viene meno anche un diritto degli studenti».

Il Mira Residence, una delle strutture messe a disposizione dall’Università, si trova proprio nel tratto maggiormente dissestato.«Nonostante la zona sia favorevole e a soli dieci minuti a piedi dall’università, non ho visto interventi concreti. Anzi, la strada è peggiorata e spesso siamo costretti a scegliere percorsi alternativi per tornare in alloggio», aggiunge.

In un territorio che ospita uno dei principali poli universitari del Sud Italia, lasciare un’area così strategica in condizioni precarie significa non solo esporre studenti e residenti a rischi evitabili, ma anche trascurare un potenziale punto di forza per l’intera comunità. La sicurezza e la vivibilità di via Tito Flavio non possono essere affidate a un semplice cartello: servono interventi urgenti e strutturali.