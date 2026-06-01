Provincia di Cosenza, fondi per la manutenzione stradale

2 minuti per la lettura

La Provincia di Cosenza ha approvato il diverso utilizzo dei residui di mutuo, 3.675.000 euro destinati ai mezzi e alle attrezzature per la manutenzione stradale

COSENZA – La Provincia di Cosenza ha approvato il diverso utilizzo dei residui di mutuo, a seguito delle interlocuzioni avviate con la Cassa Depositi e Prestiti, per un importo complessivo pari a 3.675.000 euro. Le risorse saranno destinate al finanziamento della fornitura di veicoli, mezzi operativi e attrezzature funzionali agli interventi di manutenzione sulle Strade Provinciali.

Si tratta di un provvedimento di particolare rilievo strategico, finalizzato al rinnovo e al potenziamento del parco macchine dell’Ente, con l’obiettivo di rendere più efficienti e tempestivi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo la rete viaria provinciale.

L’iniziativa conferma l’attenzione dell’Amministrazione provinciale verso il tema della viabilità, considerata una priorità nell’azione di governo dell’Ente, non solo sotto il profilo della sicurezza stradale, ma anche quale leva fondamentale per migliorare i collegamenti tra i territori e sostenere lo sviluppo economico e turistico dell’intera provincia.

LE PAROLE DI FARAGALLI

«Con questo importante provvedimento – dichiara il Presidente della Provincia, Biagio Faragalli – continuiamo a investire concretamente sulla sicurezza e sull’efficienza della nostra rete viaria provinciale. Il rinnovo del parco mezzi consentirà agli operatori dell’Ente di intervenire con maggiore rapidità ed efficacia nelle attività di manutenzione, garantendo standard più elevati di sicurezza per cittadini e automobilisti».

«Le Strade Provinciali – prosegue Faragalli – rappresentano un’infrastruttura essenziale per la mobilità, per i collegamenti tra le comunità e per la crescita dei nostri territori. Migliorare la viabilità significa anche sostenere il turismo, favorire lo sviluppo economico e contrastare l’isolamento delle aree interne. È una scelta strategica sulla quale questa Amministrazione continuerà a investire con determinazione».

La Provincia di Cosenza prosegue così il percorso di ammodernamento e rafforzamento delle dotazioni tecniche dell’Ente, nell’ottica di una gestione sempre più efficiente dei servizi e della manutenzione del patrimonio viario provinciale.