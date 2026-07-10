Trasporti in Calabria, tornano i treni sull’Alto Jonio cosentino

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Novità per i trasporti in Calabria: dai primi di agosto il Cosenza-Sibari sarà prolungato con una coppia di treni sull’Alto Jonio fino a Rocca Imperiale, da settembre si riattiva il servizio sulla Sibari-Taranto. L’annuncio dell’assessore regionale Gallo

Tornano a riaffacciarsi i treni sull’alto Jonio cosentino. Dai primi di agosto sarà riattivata la tratta ferroviaria Sibari-Rocca Imperiale, che consentirà di collegare il borgo federiciano con Cosenza. Previste due coppie di treni attivi tutti i giorni della settimana, con fermate intermedie a Montegiordano, Roseto Capo Spulico, Amendolara, Trebisacce e Villapiana. Ad annunciarlo l’assessore regionale ai Trasporti Gianluca Gallo.

DA SETTEMBRE TORNA IL SERVIZIO SIBARI-TARANTO

Dal 13 settembre, poi, tornerà il servizio sulla linea ferroviaria Sibari-Metaponto-Taranto, con l’avvio del treno “della Magna Graecia”. Due coppie di treni Sibari-Taranto con fermate nelle stazioni di Rocca Imperiale, Montegiordano, Roseto Capo Spulico, Amendolara, Trebisacce e Villapiana in Calabria e a Metaponto, Scanzano, Policoro Tursi e Nova Siri in Basilicata.

Arrivi previsti a Taranto in mattinata e nel pomeriggio e partenze previste da Taranto verso Sibari nel primo e nel secondo pomeriggio. Da settembre sarà programmata anche una coppia di treni Rocca Imperiale–Sibari con connessione per Cosenza, in partenza da Rocca Imperiale la mattina e rientro da Cosenza la sera.

«A seguito di una minuziosa fase di programmazione e concertazione coordinata con il presidente Roberto Occhiuto – dice Gallo – siamo riusciti ad invertire una tendenza frutto di scelte politiche risalenti nel tempo, recependo le istanze di cittadini, associazioni, sindaci del territorio e amministrazioni locali, avviando un percorso di liberazione dall’isolamento ferroviario e infrastrutturale dell’alto Ionio cosentino, assicurando altresì all’intera Calabria collegamenti più efficienti con il corridoio adriatico».

ARRIVANO ANCHE LE COINCIDENZE CON LA FRECCIA SIBARI-BOLZANO

La Regione sta lavorando anche su collegamenti tra Rocca Imperiale e Sibari in coincidenza con la partenza e con l’arrivo della Freccia Sibari-Bolzano, da garantire con treni regionali. «A breve è attesa la conferma, da parte di RFI» spiega Gallo.

«Prosegue anche il confronto, già a buon punto e prossimo alla definizione, con Trenitalia e RFI per l’attivazione di una coppia di treni Sibari-Metaponto in connessione con il servizio AV Sibari–Bolzano (arrivo previsto a Sibari alle circa 15 minuti prima della partenza della Freccia, e partenza prevista da Sibari circa 15 minuti dopo l’arrivo della Freccia) – anticipa l’assessore regionale – Per questo collegamento sarà molto importante acquistare il biglietto unico dalla propria partenza regionale fino alla destinazione finale fuori regione e viceversa, per garantirne la protezione in caso di ritardi. Questo nuovo treno, una volta inserito in calendario, servirà tutte le stazioni dell’alto Ionio cosentino e della Basilicata fino a Metaponto, anche grazie alla collaborazione, preziosa per la riuscita dell’intera iniziativa Magna Graecia, con la Regione Basilicata, attraverso gli assessori Pasquale Pepe e Cosimo Latronico».